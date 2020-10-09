تراند الفن: ميريام كلينك تنزع سروالها وتظهر مؤخرتها وتثير بلبلة كبيرة

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 01:44 صباحاً - ما فعلته عارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك هذه المرة، ليس عاديا!!
فصحيح أنها مثيرة للجدل دائماً و ما تفعله يعتبر جرأة تخطت الخطوط الحمر، إنّما هذه المرة قامت بنزع بنطالها، مما أظهر مؤخرتها.
فقد نشرت كلينك، مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة، ولاقى ردود فعل كبيرة بين المتابعين، معتبرين أن ما فعلته كلينك كان غير لائق بتاتاً.
وكانت ميريام قد كشفت عن الإعلان الترويجي الأوّل لفيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “موت”، وهي من كلمات علاء الجوهري، وألحان وتوزيع عامر منصور.
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