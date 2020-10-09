نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى يوم 10 أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى يوم 10 أكتوبر تحتوي علي مجموعة كبيرة من العروض من فواكة و خضروات و لحوم و اسماك و معلبات زيت ذرة عافية (2^1.5 لتر) + (2^750 مل) بسعر 49.95 ريال، بدلا من 65.75 ريال و سعر ارز مزة بسمتي تاج محل 10ك (1+1) بسعر 79.95 ريال بدلا من 159.90 ريال و سكر ناعم/خشن الأسرة 5ك بسعر 11.95 ريال بدلا من 20.95 ريال وانصاف صدور دجاج ساديا 2.5ك بسعر 46.95 ريال بدلا من 64.95 ريال.

عروض الأسماك هايبر بنده

يوجد عروض رائعة على الأسماك سعر 1ك سمك قاروص بحري 22.95 ريال، وسعر 1ك دنييس 33.95 ريال كما يوجد سمك شعور كبير بسعر 25.95 ريال و سعر جمبري بحري 30/40 بسعر 44.95 ريال لل1ك وتحتوي العروض على مجموعة كبيرة من سمك السلمون وسعر فيلية سلمون بدون جلد 1ك ب74.95 ريال، وستيك سلمون نرويجي 1ك بسعر 49.95 ريال، وسعر فيلية سلمون 1ك بسعر 69.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده الطازجة

اسبوع اللحم الكولومبي مكعبات بقري قليل الشحم 1ك بسعر 28.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، وكما يوجد لحم مفروم بقري طازج 1ك بسعر 27.95 ريال بدلا من 33.95 ريال، وإذا كنت من محبين البرجر فأنت مع عرض برجر بقري 1ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، وسعر ك الروستو البقري 33.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.

عروض الفاكهة و الخضروات هايبر بنده

عروض الفاكهة و الخضروات ستجدها دائما طازجة يوميا وعلى أعلى جودة.

تفاح احمر 1ك 5.75 ريال.

بطيخ احمر محلي 1ك 1.20 ريال.

قرع محلي 1ك 2.95 ريال.

عنب احمر محلي / إيطالي 1ك 8.95 ريال.

تفاح جالا تشيلي / إيطالي 1ك 6.95 ريال.

خيار محلي 1ك 1.95 ريال.

جزر استرالي علبة 4.95 ريال.

كوسة محلي 1ك 5.50 ريال.

خس رومي محلي / اردني 1ك 5.95 ريال.

بطاطس فرنسي / لبناني 1ك 2.95 ريال.

ثوم صيني محلي 400/500 جرام 1.95 ريال.

عروض اجبان هايبر بنده جبنة موزاريلا فرسانا بسعر 24.95 ريال، بدلا من 41.50 ريال، و سعر جبن أبيض دوبل كريم هنغاري بسعر 13.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، وجبن قريش عمارة ب18.95 ريال، بدلا من 27.95 ريال، وسعر جبن رومي جرين لاند ب 34.95 ريال بدلا من 51.25 ريال وسعر جبنة قليل الدسم بالحبة السوداء بدر بسعر 21.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال.