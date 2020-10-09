نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطة صغيرة وعائلتها تثيران تعاطف رواد اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثارت قطة صغيرة تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب بعدما عجزت الصغيرة عن مجاراة عائلتها التي تتكون من ثلاث قطط أخرى أكبر منها، ويوضح الفيديو الذي تم نشره أمس اهتمام زائد من إحدى القطط الكبيرة بمساعدة الصغيرة، الأمر الذي يؤكد أنه أمها فعاطفة الأمومة كانت جلية في هذا المشهد وكأن لسان حال الأم يقول “لن أترك طفلتي مهما كلف الأمر”.

قطة صغيرة تعجز عن القفز ووالدتها تحاول التصرف:

بحسب ما جاء في صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن هذه الواقعة قد حدثت بإحدى المناطق السكنية بمدينة نابولي الإيطالية، على الرغم من المحاولات المتعددة إلا أن القطة الصغيرة لم تستطع القفز لتلحق برفيقاتها، وأثار إصرار إحدى القطط الكبيرة على مساعدة الصغيرة حيرة المصور ومن شاهدوا الفيديو حيث حاولت القطة الكبرى محاولة الصغيرة أكثر من مرة إلا أن محاولاتها بائت بالفشل واحدة تلو الأخرى، فكلما أمسكت الصغيرة واستعدت للقفز سقطت الصغيرة من فهمها إلا أنها لم تيأس، وكررت المحاولة مراراً وتكراراً حتى استطاعت الوصول إلى الارتفاع الذي تتواجد به بقية القطط وانطلقت القطط الأربع معاً في طريقها.

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يقول “لوسيو” الشخص الذي تمكن من تصوير هذه اللحظات المؤثرة ” لقد شهدت على هذه اللحظات هذا الصباح، حيث كان إصرار القطط والتشويق درامياً للغاية، كنت آمل أن تنجح لقد كان الأمر أشبه بعروض ناشيونال جيوغرافيك”.

ولا يعرف لوسيو بالتحديد ما إذا كانت القطط الكبيرة قفزت أولاً إلى الحافة، أم أن الصغيرة سقطت من الأعلى ثم انطلقت أمها لتساعدها.

بالرغم من انتشار الفيديو أمس إلا أنه تم التقاطه في الرابع عشر من شهر مايو من العام الحالي بحسب صحيفة الديلي ميل.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها التقاط مشاهد مؤثرة للحيوانات، ففي أكثر من واقعة أبرزت الحيوانات حتى المفترسة منها الكثير من الرقة والعطف في التعامل مع صغارها وخاصة القطط بفصائلها المختلفة ومن بينها الأسود أيضاً التي تحارب كل من يقترب من صغارها.