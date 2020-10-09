نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تربية الدواجن في المنزل بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الكثير من ربات البيوت إلى تربية الدواجن في المنزل رغبة في زيادة دخل الأسرة حيث يعتبر مشروع تربية الدجاج من المشروعات المربحة ولكن إذا ما تمت عملية التربية بشكل سليم.

وتعتبر الدواجن من أكثر الطيور التي يستهلكها الإنسان ويطلق مسمى”الدجاج” على أكثر من 60 نوع من الطيور الغير قادرة على الطيران ويستهلك الإنسان ما يعادل 28 مليار كيلو جرام أو أكثر سنوياً من لحوم الدواجن ونعرض لحضراتكم أسس تربية الدواجن وكل ما يتعلق بها من بداية الدورة وحتى نهايتها..

تهيئة مكان تربية الدواجن في المنزل:

قبل شراء الكتاكيت للبدء في عملية تربية الدجاج يجب توفير المكان المناسب لبدء العملية إذ يعد مكان التربية من أهم أسس نجاح الدورة, ويجب أن يكون المكان نظيفاً ذو أرضية إسمنتيه ويتم تطهير المكان باستخدام مطهرات خاصة يمكن السؤال عنها في الصيدلية البيطرية أو يمكن استخدام الديتول الآمن للتطهير مع مراعاة تخفيف المطهرات بالماء قبل الاستخدام .

بعد التطهير يترك المكان يوم أو يومين ثم يتم فرش الأرضية بالكامل بنشارة الخشب النظيفة ويجب توفير إضاءة قوية ومصدر للتدفئة.

يتم شراء سقايات وعلافات وغسلها وتطهيرها جيداً قبل إحضار الكتاكيت.

مواصفات الكتاكيت وما يجب فعله في اليوم الأول:

يجب أن يتم شراء الكتاكيت من مصدر موثوق مع مراعاة جودة النوع و يكون الكتكوت عمر يوم واحد فقط لا أكثر عند إحضاره.

يتم خلط ماء الشرب مع السكر خلال ال24 ساعة الأولى من إحضار الكتاكيت لمعالجة الإجهاد الناجم عن نقلها من مكان لآخر.

الأدوية المستخدمة من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس :

وفي هذه المرحلة يتم إعطاء الأفراخ مجموعة من الأدوية وهي دواء AT3EC وتيلوزين وكولستين سلفات، يتم خلط نصف جرام من التيلوزين مع كل لتر من الماء ونفس المعيار من دواء كولستين سلفات وبعد ذلك يتم سحب 1سم لكل لتر من دواء AT3EC مع مراعاة خلط الأنواع الثلاثة معاً في الماء.

من اليوم السادس إلى اليوم الثامن:

يتم استخدام دواء اكمافوس بمقدار 5سم لكل لتر ماء.

اليوم التاسع والعاشر:

وتعتبر الأدوية التي يتم إعطاءها بدءاً من اليوم التاسع وحتى اليوم الرابع عشر من أدوية التحصينات ضد السموم, ويتم البدء باستخدام دواء أجرو سيللين بمقدار 1سم لكل لتر ماء في اليوم التاسع والعاشر من عمر الدورة.

اليوم الحادي عشر والثاني عشر:

يتم إعطاء الكتاكيت دواء فلوريكول بمعدل 1سم لكل لتر ماء.

اليوم الثالث عشر والرابع عشر:

يتم إعطاء انتي دوت بمعدل 1سم لكل لتر من الماء ويعتبر من التحصينات الهامة ضد السموم التي قد تتواجد في العلف أو الماء.

من اليوم الخامس عشر إلى اليوم السابع عشر:

يتم إعطاء الدواجن دواء جاما موكس 20% بمقدار جرام واحد لكل لتر ماء ويجب تعطيش الدجاج قبل إعطاؤه هذا النوع من الأدوية لمدة ساعتين ويتم تغيير الدواء بعد 6 ساعات.

و يتم إعطاء دواء أمبرو 20% بمقدار 1جرام لكل لتر بالتبادل مع دواء جاما موكس.

من اليوم الثامن عشر إلى اليوم العشرين:

يعطى دواء آر-إن-اكس لغسيل الكلى بمقدار 1جم لكل لتر لمدة12 ساعة بالتبادل مع دواء أنتي دوت.

من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الثالث والعشرين:

يتم إعطاء دواء أمينو فيت بمقدار 1جم لكل لتر ماء لمدة 12 ساعة بالتبادل مع أجرو سيللين.

من اليوم الرابع والعشرين إلى اليوم السابع والعشرين:

يعطي نصف جرام أمبيسيللين لكل لتر ماء لمدة 12 ساعة بالتبادل مع 1سم من دواءAD3EC لكل لتر ماء لمدة 12 ساعة.

من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين:

يتم إعطاء 1سم أنتي دوت لكل لتر ماء لمدة 12 ساعة بالتبادل مع دواء آر-إن-اكس لغسيل الكلى بمقدار 1جم لكل لتر لمدة12 ساعة.

من اليوم الثاني والثلاثين وحتى انتهاء الدورة:

يتم إعطاء الفيتامينات”أمينو فيت واكمافوس وأجروسيللين” و لمدة12 ساعة بالتبادل بينها بحيث يكون كل نوع 12 ساعة ثم يتم إعطاء دواء كوميت بمقدار 1جرام لكل لتر ماء حتى خروج الدجاج.

ويجب تغيير النشارة وتطهير المتعاملين مع الدجاج باستمرار مع مراعاة توسعة مكان التربية كلما زاد عمر الدجاج.

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أفضل أوقات تربية الدواجن في المنزل:

يعرف المربين جيداً ان تربية الدواجن لها أوقات معينة في السنة تكون فيها المكاسب أكبر من غيرها، بينما تتسبب أوقات معينة في الكثير من الخسائر لدى المربين، حيث ينصح أحد أصحاب المزارع بعدم زيادة الإنتاج بعد العيد الكبير حيث تكون أسعار بورصة الدجاج منخفضة جداً نظراً لانخفاض الإقبال على شراء الدجاج الأبيض وبالتالي تكون الأرباح منخفضة جداً وتصل إلى خسائر أحياناً ولذلك يجب على المربي أن يقوم ببيع الدورة قبل قدوم عيد الأضحى.

يعد فصل الصيف من أصعب الفصول في تربية الدواجن حيث تصاب الدواجن بالإجهاد الحراري وقد يؤدي هذا إلى إصابتها بالأمراض أو نفوقها، بينما يعتبر فصل الربيع ونهاية فصل الصيف من أفضل الأوقات في تربية الدواجن.

وبذلك يمكنك عزيزتي تربية الدواجن في المنزل بكل سهولة بإتباع الخطوات السابقة.