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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والأغذية وأقوي الخصومات في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم، أعلن ماركت العثيم عن مجموعة من العروض التنافسية احتفالًا بعودة الدراسة وتلك العروض من الأول من أكتوبر وحتى فترة الأسبوعين وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على تلك العروض التي تقدمها يمكن الحوصل عليها من داخل الماركت أو عن طريق الأنترنت.
عروض العثيم وعروض الجبن
يمكنك الحصل على العروض الخاصة بماركت العثيم هناك تشكيلة متنوعة من الأجبان مع عروض تنافسية وهي كالآتي:-
- جبن فريكو فلمنك/ جودة ٢٥٠جرام بسعر ج29.95 بدلًا من 36.95ر. س.
- كيلو جبن رومي بسعر 59.95 ر. س، بدلًا من 75.95 ر. س.
- جبن براميلي سادة أو فلفل وزن كيلو بسعر 39.95 ر. س بدلًا من 54.95 ر. س.
- علبة “جبنتي” أنواع مختلفة بسعر، 6.99 ر. ي بدلًا من 10.95ر.س.
- جبن فيكتو ملح خفيف سعر الكيلو 32.50 ر. س.
- جبنه فيكتو أنواع مختلفة سعر الكيلو 29.95 ر. س.
عروض العثيم ماركت
- المراعي برجر 25 قطعه بسعر 36.99 ريال بدلًا من 48.95 ريال.
- ميتلاند برجر 25 قطعه بسعر 50.99 بدلًا من 59.95 ريال.
- بط العابد سعر الكيلو 29.99 ريال بدلًا من 35.95 ريال.
- شكتيتا اشتري حار أو بارد بسعر 63 ريال بدلًا من 77.95ريال.
- زيت قلية 700 مل بسعر 11.99 ريال بدلًا من 13.45 ريال.
- وادي فود صلصة طماطم 320 جرام بسعر 7.95 ريال بدلًا من 8.35 ريال.
- زمزم أرز سعر الكيلو 10.25 ريال بدلًا من 10.25 ريال.
- زمزم أرز 5 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلًا من 70.50 ريال.
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