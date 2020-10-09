نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية في السعودية مع أقوى الخصومات والتخفيضات المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما نتحدث عن عروض بنده الأسبوعية إذاً فنحن نتحدث عن أفضل المنتجات، ونتحدث عن الثقة التي تتمتع بها جميع الفروع التابعة لبنده السعودية، ومن هنا سوف نروي بعض الحديث عن أهم عروض بنده الأسبوعية في السعودية، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح عروض بنده الأسبوعية على منتجات الألبان، وكذلك عروض بنده الأسبوعية على الحلويات لعشاق الحلويات، مع العلم أن هذه العروض الأسبوعية بداية من يوم التاسع من شهر أكتوبر الجاري لعام 2020، يعتبر الأكثر تميزاً.

عروض بنده الأسبوعية على الحلويات

تقدم عروض بنده الأسبوعية على الحلويات خصم خاص جداً على الحلويات المتاح عرضها داخل الفرع، وسوف نعرض جزء بسيط من عروض بنده الأسبوعية على قسم الحلويات:

سعر كيك الكريمة بالقهوة 30.95 ريال سعودي لمقاس 20 سم.

سعر علبة بقلاوة مشكل 43.95 ريال سعودي.

سعر علبة كيك مفن مشكل 8.95 ريال سعودي لست قطع.

سعر كرواسون فرنسي بالجبن خمس قطع 15.95 ريال سعودي، لحجم 90 جرام لكل قطعة.

سعر كيك بكريمة الشيكولاتة 6.50 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية على منتجات الألبان

تقدم عروض بنده الأسبوعية عرض خاص للغاية يتناسب مع الجميع، ومن خلال الآتي سنقدم بعض المنتجات الموجودة في قائمة عروض بنده الأسبوعية: