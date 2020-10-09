- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 03:32 مساءً - أثارت الفنانة السورية رشا رزق جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن وجهت نداء إلى المنظمات الإنسانية طالبتها فيه بتوزيع حبوب منع الحمل أو الواقي الذكري على مخيمات النازحين السوريين لعدم إنجابهم الأطفال.
وكتبت عبر صفحتها الخاصة:” نداء إلى كل المنظمات الإنسانية، فريق ملهم منظمة بنفسج، بسمة و زيتونة و كل الأفراد الناشطين بالعمل الإنساني. مشان الله ابعتو مساعدات حبوب منع حمل او واقيات ذكرية مشان ما تبعتو بعدين أضعافهن أدوية و علاجات لتشوهات و أمراض و مصايب ، شو ذنب الطفل ينحرم من التعليم و الطبابة و أساسيات الحياة؟ مشان يتمتع أمه و أبوه بحقهن بالإنجاب؟
وتابعت:”حق الطفل أولوية و لا يأتي بالدرجة الثانية بعد حق البالغ بالإنجاب. كل من بيخلف ولد بالمخيمات و هو بحكم المجرم و خلصنا. خلينا نعمل حملة موانع الحمل، سوريا ليست بلد آمن لإنجاب الأطفال”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فنانة شهيرة تطالب بتوزيع حبوب منع الحمل والواقي الذكري والسبب صادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.