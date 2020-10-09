نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج عروض الجوالات بالسعودية اليوم وأقوي التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتالوج عروض الجوالات بالسعودية اليوم وأقوي التخفيضات، وعروض لا تتوقف سواء الكاش أو التقسيط فمعرض الحداد يقدم عرض على Huawei mate 30 pro نسخة 256 جيجا بايت ورام 8 ومع الهاتف Power bank بقوة 10000 ميللي أمبير مجانا، كل ذلك بقيمة 2.899 ريال بدلا من 3.389 ريال، وفي حال الرغبة في التقسيط يبدأ السعر من 259 ريال، وعروض الجوالات من نستو تشمل هاتف ريد مي 8 نسخة 32 جيج بات ورام 3 ب 479 ريال بدلا من 599 ريال، وريدمي نوت 8 ب 699 ريال بدلا من 766 ريال.

كتالوج عروض الجوالات بالسعودية اليوم وأقوي التخفيضات

سعر هواوي برايم 9 من نستو نسخة 128 جيجا بايت ورام 4 ب 899 ريال، بدلا من 1099 ريال، هواوي واي 9 اس ب 999 ريال، بدلا من 1149 ريال نسخة 128 جيجا بايت، جوال نوكيا 5.3 نسخة 64 جيجا بايت ورام 4 ب 625 ريال، بدلا من 699 ريال، جوال فيفو واي 15 نسخة 64 جيجا بايت ب 599 ريال، بدلا من 749 ريال.

كتالوج عروض الجوالات السعودية اليوم معارض نستو

جوال أوبو أي 52 نسخة 128 جيجا بايت ورام 4 ب 899 ريال، ورينو 4 ب 1599 ريال نسخة 128 جيجا بايت، ورينو 4 برو ب 2799 ريال نسخة 256 جيجا بايت ورام 12، سامسونج اي 31 ب 899 ريال، بدلا من 999 ريال، وسامسونج اي 1 نسخة 16 جيجا بايت ورام 1 ب 329 ريال، بدلا من 449 ريال، أوبو اي 12 ب 499 ريال.

كتالوج عروض الجوالات السعودية اليوم لولو ماركت

عروض الجوالات من لولو ماركت تتضمن هاتف هواوي ب 30 لايت نسخة 128 جيجا بايت ب 779 ريال، بدلا من 1249 ريال، وفر 779 ريال، ابل ايفون 6 اس بلس نسخة 32 جيجا بايت ب 1149 ريال، بدلا من 1599 ريال، أوبو رينو 3 برو سعة 256 جيجا بايت ب 1799 ريال، بدلا من 2199 ريال، أوبو ايه 92 ب 999 ريال، بدلا من 1199 ريال.