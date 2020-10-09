نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض إكسترا السعودية على أسعار آيفون أكبر الخصومات علي الأيفون في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض إكسترا السعودية نقدم لكم عروض أكثر من رائعة من إكسترا السعودية علي أسعار آيفون بمختلف أنواعه، وهذه العروض تفوق الخيال وسوف توفر لجميع عملائنا مبالغ كثيرة لأننا نختلف عن الآخرون، وكل هدفنا هو إرضاء عملائنا لذا وفرنا لهم عروض على أسعار آيفون لأن هاتف آيفون من أكثر الأنواع انتشاراً، غير أنه يتميز بسهولة إستخدامه لذلك قدمنا لكم هذه العروض فتعالوا معنا. عروض إكسترا السعودية مميزات هاتف الآيفون إن الآيفون من أفضل أنواع الهواتف التي يمكن من خلالها توفير جميع وظائف تشغيل ملفات وسائط متعددة.

متاح فيه خاصية التصوير بالكاميرا الرقمية عن طريق تطبيق الكاميرا.

يتميز بمضاعفة سرعة الشحن.

متاح فيه خاصية إعادة فتح التطبيق التي قمنا بغلقه بالخطأ من خلال الضغط على خيار علامات التبويب.

فيه خاصيه تكبير الأحرف من خلال الضغط مرتين متتاليتين وسوف تصبح الكتابة جميعها بأحرف كبيرة.

لديه خاصية تحويل الجهاز إلى ميزان عن طريق اختيار البوصلة ثم نقوم بالسحب ناحية اليسار وسوف يظهر الميزان.

متوفر فيه خاصية اختصار الدخول للمواقع عن طريق إنشاء اختصارات للمواقع التي نقوم بزيارتها بشكل متكرر. عروض إكسترا السعودية على أسعار آيفون سوف نقدم لكم عروض إكسترا السعودية علي أسعار آيفون حيث يوجد خصومات فقط في عروض إكسترا السعودية وهى كالآتي: وصل سعر iphone 11 Pro Max إلى 5,249 بدلاً من 5,919.

وصل سعر iphone 11 pro إلى 4,899 ريال سعودي بدلاً من 5,479 ريال سعودي.

وصل سعر iphone 11 إلى 3,349 ريال سعودي بدلاً من 3,559 ريال سعودي.

وصل سعر iphone 11 Pro Max إلى 5,999 ريال سعودي بدلاً من 6,899 ريال سعودي.

وصل سعر iphone 11 Pro إلى 5,599 بدلاً من 6,459 ريال سعودي.

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