تراند الفن: صدمة بالوسط الفني.. فنانة عربية شهيرة تنتحر في منزلها وتترك رسالة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 08:27 مساءً - شهد الوسط الفني صدمة كبيرة، بنبأ انتحار الفنانة الشابة التونسية عبير شوشان، في منزلها، تاركة ورائها وصية طالبت فيها الجميع أن يرحموا بعضهم البعض في آخر كلمات لها.

وعثرت الأجهزة الأمنية على الفتاة الشابة جثة هامدة في مدينة قربة، حيث كانت مشنوقة في حبل بوسط شقتها بمحافظة نابل بوسط شرق تونس، ليخيم الحزن على فراق الشابة التي لم تتعد عامها الثلاثين بعد.

وكشف مصدر أمني في تصريحات صحفية، أن عبير كانت تعاني من حالة اكتئاب شديد خلال الأيام الماضية بسبب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، خاصة مع حالة التهميش الذي يعيشها فئة كبيرة من الفنانين الشباب.

وأضاف المصدر، أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، لمعرفة السبب الحقيقي، وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمها مؤكدا أن أحد أقاربها هو من اكتشف الواقعة بعد الاتصال بها أكثر من مرة ولم تجيب.