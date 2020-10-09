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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 08:27 مساءً - توجهت الأنظار خلال الساعات الماضية إلى الراقصة الأرمينية المقيمة في مصر صافيناز، وذلك بعد أن شاركت لقطات وصور من إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ الساحلية في مصر.
وفي الواقع، لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور خاصة وأن الراقصة صافيناز ظهرت في الصور مرتدية البكيني وتركب “الجت سكي” وتقودها في عرض البحر بطريقة مثيرة، فحازت على إعجاب أكثر من 30 ألف شخص، وانهالت عليها مئات التعليقات التي تتغزل بجمالها.
ومن المعروف عن صافيناز أنها حاصلة على لقب ملكة جمال أرمينيا، واكتسبت شهرتها من خلال السينما المصرية التي ظهرت فيها بدور الراقصة في العديد من الأعمال، كما أنها تعمل في الملاهي الليلية في مصر وتحيي العديد من الحفلات في شرم الشيخ والمناطق السياحية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صافيناز تثير الجدل بظهورها بالبكيني خلال جولة بالـ”جت سكي” في عرض البحر .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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