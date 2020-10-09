تراند الفن: فنان شهير يرد على خبسه عامين: هو أنا مهرب حشيش

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 08:27 مساءً - سخر الفنان الكويتي خالد الملا، من ترويج البعض للحديث عن حبسه عامين، في ظل خروج حكم نهائي من محكمة الاستئناف الكويتية الخميس يفيد بحبسه عامين في اتهامه بالإساءة للقضاء مع وقف التنفيذ، مبينًا أن ما يتم تداوله من أخبار خاطئة في الحكم غير صحيحة.

وأوضح خالد الملا، في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تصدر اسمه محرك البحث “غوغل” وكذلك تصدر اسمه التريند السعودي في تويتر، أنه لم يتم سجنه وأنه حُر طليق خاصة وأنه حصل على حكم براءة قبل 3 أشهر إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.

وعلقّ خالد الملا ساخرًا بقوله: “مهرب حشيش أنا..”، مضيفًا: “مساكم الله بالخير ماكو إلا العافية والحكي هذا غير صحيح والمحامي مستأنف الظاهر أو شيء والله يكتب اللي فيه الخير.. ما في شيء اسمه سجن.. مهرب حشيش أنا.. أنا كل يوم بغني”.

وأنهت محكمة الاستئناف الكويتية، الخميس، القضية التي اتُّهم فيها خالد الملا، بالإساءة إلى القضاء الكويتي بإصدار حكم نهائي بحبسه لمدة عامين، بحسب ما أفادت جريدة “الرأي” الكويتية، حيث وضعت المحكمة شرطًا لوقف تنفيذ الحكم وذلك من خلال دفع كفالة مالية بقيمة ألف دينار ما يعادل (3300 دولار)، مع التعهد بحسن سير وسلوك لمدة عامين.

والمعروف أن خالد الملا هو ملحن ومطرب كويتي عمره 72 عامًا حيث وُلد في عام 1948 في الكويت ونشأ في أسرة فقيرة الحال، سكن في الشامية ثم انتقل عام 1967 إلى منطقة صليبيخات ودرس في ثانوية الشويخ، ثم عمل في وزارة الصحة الكويتية وحصل على بعثة دراسية، وسافر إلى القاهرة للدراسة في قسم التاريخ – كلية الآداب في جامعة حلوان، ثم عمل في الخطوط الجوية الكويتية وهو حاليًا متقاعد.

وكانت قد تسببت أغنية حملت كلمات سياسية أداها في برنامج “اللوبي الرمضاني” عام 2019 في أزمة سياسية بالبلاد، بعدما عُرضت رمضان الماضي، وتوقّف على إثرها برنامج “اللوبي الرمضاني” للإعلامي يوسف البيدان، والذي يُبث عبر قناة “أي تي في” الكويتية، وذلك بسبب بثّ الأغنية.