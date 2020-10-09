تراند الفن: رانيا يوسف تتحدى ميريام كلينك بالمايوه .. وتعلّق: هوه ده التحدي الحقيقي

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 09:26 مساءً - بعدما نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك صورها على الثلج بالمايوه متحدية البرد والثلوج في لبنان، يبدو أن الممثلة المصرية رانيا يوسف تتابع ميريام عبر مواقع التواصل الإجتماعي ورغبت أن تشاركها التحدي.
فقامت بتحدي البرد ونشرت رانيا يوسف صوراً لها من حوض السباحة وهي ترتدي المايوه وكتبت تعليقا على صورها جاء فيه:”هوه ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد”.
يذكر أن الممثلة المصرية رانيا يوسف لا تزال تثير الجدل بإطلالاتها منذ أن ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي بفستانها الشفاف لم تستطع البطانة إخفاء المستور.
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