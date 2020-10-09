تراند الفن: ميريام كلينك تثير الجدل خلال استلقائها على سريرها وتظهر أجزاء حساسة من جسدها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 09:26 مساءً - أثارت عارضة الازياء اللبنانية ​ميريام كلينك​ الجدل مجدداً، بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهرت فيه أجزاءاً حساسة من جسدها خلال استلقائها على سريرها.

نال الفيديو الاعجابات والتعليقات من جهة والتعليقات والانتقادات من جهة ثانية!

وكانت كلينك عبّرت مؤخرا عن غضبها بعد رفض ترشيحها للإنتخابات النيابية من خلال نشرها صورة جريئة وعلّقت بالقول:” تم رفض ترشيحي لان المحكمة العسكريّة اتهمتني زور بالقواص وبحمل السلاح ولطخط سجلي، طيب سؤال كل هالسياسيين لبأياديهم دم وقتل وحروب وكانوا محبوسين ليش سجلن نظيف وتاريخن وسخ وصرلن سنين يحكمون.. مسخرة”.

