تراند الفن: سما المصري وميريام كلينك فى تحدى أجمل مؤخرة والفائز مفاجأة



فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 09:26 مساءً - قامت احد المواقع الفنية اللبنانية بإجراء استفتاء لاختيار ما وصفتها بـ “نجمة مواقع التواصل الاجتماعي”. فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 09:26 مساءً - قامت احد المواقع الفنية اللبنانية بإجراء استفتاء لاختيار ما وصفتها بـ “نجمة مواقع التواصل الاجتماعي”. والغريب ان خيارات الاستفتاء تضمنت اسمان فقط هما المصرية سما المصري واللبنانية ميريام كلينك. وقد نشرت سما المصري تدوينة عبر حسابها على انستغرام طالبت فيه متابعيها التصويت لها قائلة: “هااانت…شدوا حيلكم يامصريين انا عايزه اوصل الي ٩٩٪ ونسيب للأخت ميريام كلينك الواحد في المئه..كفايه عليها واحد علي قد صحتها ????”.

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