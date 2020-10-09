نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمك بلا رائحة تعرفي على طريقة قلي السمك بدون رائحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الكثير من الأشخاص يحبون تناول السمك مقلي، تظل رائحة السمك هي المصدر المزعج للإنسان بعد عملية القلي ولكن من السهل أن يتم التخلص من تلك الرائحة المزعجة بعدة طرق حيث إن رائحة السمك المقلي تجعل رائحة المنزل غير مستحبة وخاصة إذا كان لديك ضيوفن لذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقدم أفضل الطرق للتخلص من رائحة السمك المقلي.

كيفية التخلص من رائحة السمك بالمنزل

يعتبر السمك من اللحوم الغنية بالعديد من المعادن والفيتامينات المفيدة جدًا للجسم والكثير من الأشخاص يتوقف عن تناول الأسماك بسبب رائحته التي تملأ المكان، حيث إن رائحة السمك تعلق بالأثاث والمفروشات والملابس وإليك طرق سريعة وطبيعية للتخلص من رائحة السمك بالمنزل والتي تكون عالقة في يديك أو ملابسك.

ازلة زفرة السمك

البخور: استخدمي البخور من أجل تعطير سريع للمنزل وإخفاء رائحة السمك العالقة في المنزل.

قشر الليمون: إذا كانت رائحة السمك قد علقة في يديك قومي على الفور بدعك اليدين بقشر ليمون سوف تزول الرائحة على الفور.

البيكنج بودر: إذا حدث وسقط السمك على الأرض وتضرر السجاد أو المفروشات فلا تقلقي قومي برش كمية مناسبة من البيكنج بودر على الجزء المتسخ واتركيه لمدة ساعة ثم قومي بتنظيفيه بكمية من الماء.

فوائد تناول السمك

يحتوي السمك على أحماض دهنية والتي تقوم بحماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان.

يكافح السمك أمراض القلب والشرايين.

يحافظ السمك على المفاصل والعظام ويمنع الإصابة بالاتهابات المفاصل بفضل أوميغا3.

يقوم السمك بالسيطرة على ضغط الدم والمحافظة عليه.

يحافظ على السكر ومعدلاته الطبيعية في الدم.

يحافظ على الجهاز التنفسي لدى الأطفال ويمنع الإصابة بأمراض الربو.

إزالة رائحة السمك بالزنجبيل عند القلي

تعاني الكثير من النساء بأن المنزل يصبح رائحته غير محببة بعد كل مرة يتم فيها قلي السمك حيث إن السمك المقلي له رائحة زفرة وتلك الرائحة تلتصق بالملابس والمفروشات وللتخلص من زفارة السمك أثناء القلي نقوم برش بودرة الزنجبيل على السمك قبل قليه بربع ساعة حيث أثناء القلي سوف نلاحظ بأنه لا يوجد رائحة للسمك المقلي لأن الزنجبيل يقوم بامتصاص أي زفارة من السمك أو أي رائحة وبالتالي لا نتصايق من رائحة السمك المقلي التي قد تسبب للكثير من الأشخاص الإزعاج.