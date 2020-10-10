نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عروض كارفور صحة و جمال حتى يوم 20 أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي عروض كارفور صحة و جمال حتى يوم 10 اكتوبر كولستون ماكسي / صبغة شعر لون طبيعي (1+1 مجانا) بسعر 22.95 ريال اقوي عروض كارفور اليوم، سعر نيفيا لوشن للجسم 400 مل (1+1 مجانا) ب23.95 ريال، اهم اسباب الجمال الاهتمام بالبشرة مع كريم اولاي ناتشورال كريم تفتيح البشرة 50 جم تقدر تشتري (1+1 مجانا) بسعر 19.95 ريال، بانتين شامبو 400 مل (1+1 مجانا) بسعر 19.95 ريال.

عروض كارفور صحة وجمال

فاتيكا قناع للشعر 1ك بسعر 21.95 ريال بدلا من 33.95 ريال، وفر 17 ريال مع اينرجي سيروم كريستال 50 مل بسعر 36.95 ريال بدلا من 53.95 ريال،فاتيكا صبغة شعر بسعر 8.95 ريال بدلا من 18.75 ريال، باليت صبغة شعر بسعر 12.95 ريال بدلا من 24.95 ريال، باراشوت فلورا زيت جوز الهند للشعر 300 مل ^2 بسعر 13.95 ريال بدلا من 19.50 ريال.

اقوي عروض كارفور اليوم

كريم كاب سنفرة 500 مل بسعر 36.95 ريال بدلا من 44.75 ريال، فريش أند فروتي غسول وجة / سنفرة / قناع 150 مل بسعر 9.95 ريال بدلا من 22.50 ريال، تقدر توفر 32 ريال مع بوندز فلولس كريم وجة 50 جم بسعر 39.95 بدلا من 71.95 ريال،هيمالايا غسول وجة 150 مل بسعر 19.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، لوريال قناع طين للوجة 50 مل بسعر 22.95 ريال بدلا من 34.50 ريال، اولاي توتال ايفكت كريم وجة 50 مل هتوفر 38 ريال بسعر 36.95 ريال بدلا من 74.95 ريال.

عروض كارفور اكتوبر 2020

مجموعة نيفيا الكبيرة للاهتمام بصحة وجمال الجسم، نيفيا جل استحمام 500 مل بسعر 15.75 ريال بدلا من 31.50 ريال، نيفيا غسول للوجة ماء الورد 150 مل بسعر 17.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، نيفيا سنفرة للوجة 75 مل بسعر 11.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، نيفيا مزيل مكياج العين 125 مل بسعر 13.95 ريال بدلا من 27.50 ريال، سعر نيفيا مناديل وجة 25 منديل ب18.95 ريال، نيفيا غسول للوجة ميسيلارا 400 مل بسعر 18.95 ريال بدلا من 31.95 ريال.

عروض كارفور الشهرية

فازلين لوشن للجسم 725 مل بسعر 19.95 ريال بدلا من 36.95 ريال، جوغنز لوشن للجسم 400 مل بسعر 14.95 ريال بدلا من 23.95 ريال، سعر انشانتور لوشن للجسم 750 مل ب16.95 ريال، ليفي بودرة تلك 250 جم بسعر 4.95 ريال، جليسوليد كريم جليسرين 250 مل بسعر 11.50 ريال، فازلين جلي بتروليوم 250 مل بسعر 13.50 ريال بدلا من 16.95 ريال، دابر هيروبولين جلي بتروليوم 425 مل + 115 مل مجانا بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.95 ريال.