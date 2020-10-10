نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض اكسترا على الموبايلات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد موقع اكسترا من أكثر المواقع التي تعمل على بيع الأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها شهرة بالمملكة السعودية، فيمكنك العثور من خلاله على أي جهاز الكتروني تريد شرائه، وبما أن الهواتف المحمولة من أكثر الأجهزة الذكية التي يسعى الناس إلى شرائها، يقدم موقع أكستر قسم خاص بها يضم العديد من الهواتف من عدة ماركات متنوعة مع امكانيات وأسعار مختلفة تناسب الجميع، تعرف من خلال هذا المقال على تخفيضات وعروض اكسترا على الموبايلات .

تخفيضات وعروض اكسترا على الموبايلات السعودية

جمعنا لكم أحدث خصومات موقع اكسترا على الهواتف المحمولة، حيث تقدم عروض مميزة على هواتف آيفون وسامسونج وهواوي وغيرها من الماركات الشهيرة.

تخفيضات وعروض اكسترا على الموبايلات سامسونج

يمكنك شراء هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra بسعة تخزين 128 جيجا بسعر 3999 ريال بدلاً من 5039 ريال مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال كما يمكنك التقسيط على 36 شهر، موبيل سامسونج جالكسي إس 20 بلس 5g Bts Edition بسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 3249 بدلاً من 4379، هاتف Samsung Galaxy S20 بسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 3759 بدلاً من 4699 مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال.

خصومات مميزة على الآيفون

iPhone 11 Pro بسعة تخزين 256 جيجا بسعر 4899 ريال بدلاً من 5479 ريال، هاتف أبل أيفون 11 برو ماكس بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 5249 ريال بدلاً من 5919 ريال، Apple iPhone SE 2020 مساحة تخزين 128 جيجابايت بسعر 2099 ريال بدلاً من 2189 ريال مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال، هاتف أبل أيفون 11 برو مساحة تخزين 64 جيجابايت بسعر 4199 بدلاً من 4709، هاتف ايفون إس إي 2020 سعة تخزين 64 جيجابايت بسعر 1899 ريال بدلاً من 1919 ريال.

عروض وخصومات هاتف هواوي

هاتف Huawei Y9 Prime بسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 1059 ريال فقط مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال، موبايل HUAWEI P30 lite New Edition بسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 799 ريال بدلاً من 1204، هواوي ميت باد برو شاشة مقاس 10.8 بوصة 4G مع مساحة تخزين 256 جيجابايت بسعر 2629 ريال فقط مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال، يمكنك ايضًا شراء هاتف Huawei Nova 7i باللون الأخضر الفاتح أو اللون الأسود مساحة تخزين 128 جيجابايت بسعر 1049 ريال بدلاً من 1149 ريال مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال، متوفر نظام التقسيط على جميع الأجهزة لمدة 36 شهر.