تراند الفن: لهذا السبب.. مقرئ قرآن شهير يحذف صورته مع “محمد رمضان”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 أكتوبر 2020 11:59 صباحاً - تعرض مقرئ القرآن، الشيخ محمود الشحات أنور لموجة هجوم من جانب من متابعيه بعد نشره صورة عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، تجمعه بالممثل محمد رمضان، وهما يتبادلان التحية والحديث أثناء واجب عزاء.
وعلى الرغم من أنه لم يرفق بأي تعليق، إلا أن الصورة أثارت جدلاً واسعا بين متابعيه، واعتبروا أنه من غير اللائق أن ينشر صورة كهذه مع الممثل المثير للجدل، وطالبوه بأن يعتذر لمحبيه ومستمعيه.
ولاحقًا، استجاب الشحات لمنتقديه، وقرر أن يحذف الصورة بعد وقت قصير من نشرها، دون أن يبدي أي تعليق على الموقف أو يبرر الصورة ويشرح رؤيته حول فكرة التقاط صورة مع أي فنان.
وكتب الشحات عبر صفحته على “فيسبوك”: “مما لا شك فيه أنّ من يفهم السبب الأسمى لخلق الله له يبدأ بنشر الخير في كل مكان، ويعمل بمراد الله ويتّقي ربه في كلّ صغيرة وكبيرة من حياته، ويستشعر وجود ربه إلى جانبه، فيدعوه بأن يوفّقه خير التوفيق لهذه المهمة العظيمة التي خلقه الله لأجلها”.
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