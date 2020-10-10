نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث عروض كارفور التي تصل إلى 40% و 55% في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنقدم لكم احدث عروض كارفور التي تصل إلى 40% و 55% حيث انها تشمل عروض السلع الغذائية ، وعروض اللحوم والخضروات المجمدة ، وعروض مستلزمات النظافة والطبخ .

احدث عروض كارفور التي تصل إلى 40% و 55%

تقدم شركة كارفور عروض مميزة جدا حتى 20 أكتوبر حيث تصل إلى 40% و 55% ويمكن الحصول عليها من جميع فروع كارفور بالمملكة العربية.

عروض السلع غذائية

زجاجة زيت طبخ نباتي من نخلتين حجمها 1.8لتر ثمنها 8.95 بدلا من 11.95 ريال ، زجاجة زيت الزيتون النقي عالي الجودة حجمها 500 ملي وثمنها 13.95 ريال بدلا من 20.95 ريال ، كيس الارز البسمتي الابيض من جرين فارمز حجمه 5 كيلو جرام وثمنه 32.95 ريال بدلا من 38.75 ريال ، كيس الأرز السوبر البسمتي ذات الحبة الطويلة حجمها 5 كيلو جرام ثمنها 27.95 ريال بدلا من 40.95 ريال ، كيس أرز من وايت سوان حجمها 5 كيلو جرام وثمنه 23.35 ريال بدلا من 32.75 ريال ، علبة من لحم التونة الخفيفة من بوتان حجمها 185 جرام وثمنها 5.95 ريال بدلا من 7.75 ريال ، برطمان الريف ورق العنب جاهز للحشو حجمه 1 كيلو جرام ثمنه 9.95 بدلا من 23.75 ريال ، كيس كوكيز من امريكانا بطعم الزبدة يوجد بها 8 قطع كوكيز حجمها 90 جرام ثمنها 9.95 ريال بدلا من 15.95 ريال ، برطمان عسل النحل من ساري حجمه 1 كيلو جرام ثمنه 21.95 بدلا من 47.95 ريال .

عروض اللحوم والخضروات المجمدة

كيس صدور دجاج تندر من رويال حجمه 1 كيلو جرام وثمنها 16.95 ريال بدلا من 21.75 ريال ،علبة دجاج بالبهارات على شكل اصابع من امريكانا حجمها 400 جرام وثمنها 12.50 ريال بدلا من 17.75 ريال ،علبة صدور الدجاج من ساديا مقطعة انصاف مخلية من العظم والجلد حجمها 2.5 كيلو جرام وثمنها 46.50 ريال بدلا من 63.50 ريال ،كيس دجاجة كاملة غير مقطعة من ساديا حجمها 1.4 كيلو جرام وثمنها 14.50 ريال بدلا من 17.50 ريال ، كيس لحم برجر من امريكانا حجمه 1 كيلو جرام وثمنه 19.50 ريال بدلا من 32.50 ريال ، كيس لحم برجر من ساديا متبل بالبصل حجمه 1 كيلو جرام ثمنه 20.95 ريال بدلا من 29.50 ريال ، علبة كرات الدجاج بوب كورن المحشية جبنة من امريكانا حجمه 400 جرام وثمنه 12.50 ريال بدلا من 17.50 ريال ، علبة قطع دجاج ناجتس من امريكانا 400 جرام وثمنه 12.50 ريال بدلا من 29.50 ريال ، كيس فراولة جوافة مجمدة 1 كيلو جرام ثمنها 7.95 ريال بدلا من 13.75 ريال ، كيس فاصوليا خضراء مجمدة مقطعة حجمها 900 جرام وثمنها 9.25 ريال بدلا من 14.25 ريال .

احدث عروض كارفور مستلزمات النظافة والمطبخ

عبوة فيري السائلة لغسيل الاطباق برائحة الليمون المنعش ويوجد عبوات أخرى بروائح مختلفة حجمها 1.5لتر ثمنها 16.95 ريال بدلا من 23.95 ريال، عبوة كومفورت السائلة المنعمة المعطرة لكل أنواع الأقمشة التي تتميز بعطر ندى الربيع ويوجد من هذه العبوة عبوات اخرى بروائح مختلفة وحجمها 3 لتر وثمنها 16.95 ريال بدلا من 30.95 ريال، كيس اريال لغسيل الملابس ورغوته عالية حجمه 5 كيلو جرام ثمنه 43.95 ريال بدلا من 96.95 ريال، كيس برسيل بودرة رغوته قليلة حجمه 7 كيلو جرام وثمنه 48.95 ريال بدلا من 111 ريال ، عبوة برسيل سائل للملابس السوداء حجمها 2 لتر مجانا ثمنها 32.95 ريال بدلا من 41.95 ريال .