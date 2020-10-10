نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق بنده على الهواتف المحمولة وشاشات التلفزيون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض وتخفيضات الأسواق التجارية بالمملكة من أكثر عمليات البحث التي تحتل محركات جوجل، حيث تقوم الأسواق السعودية بعمل عروض وتخفيضات من وقت لآخر، ومن أشهر الأسواق التجارية بالمملكة سوق بنده الذي حاز على إعجاب جميع المستهلكين باختلاف طبقاتهم، وذلك لتقديمه عروض متنوعة على السلع الغذائية والأدوات المنزلية وغيرها من العروض الأخرى.

عروض بنده على الهواتف المحمولة

لا أحد ينكر أنه يمكن الاستغناء عن الهواتف المحمولة في أيامنا هذه، فالصغير قبل الكبير أصبح يمتلك هاتف أو أكثر، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في الاتصال، أو متابعة ما يحدث حول العالم، وتوجد أنواع مختلفة من الهواتف أشهرها على الإطلاق هو سامسونج وهواوي باختلاف إصداراتهم، وقد عملت أسواق بنده على توفير هذه الهواتف بتخفيضات هائلة، وذلك كما يلي:

هاتف سامسونج أي 71، بسعر 1399 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 20 إس، بسعر 645 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 01 بسعر 399 ريال .

أما لعشاق هواتف هواوي بإصدارتها المتنوعة فقد جاءت أسعارها كالتالي:

هاتف هواوي بي 30 لايت، بسعر 799 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 8 إس، بسعر 699 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 برايم، بسعر 479 ريال سعودي

هاتف الكاتيل 3 إكس، بسعر 629 ريال سعودي.

عروض بنده على شاشات التلفزيون

أصبح التلفزيون هو الجهاز الأكثر استخداما في المنزل خاصة في ظل الظروف الراهنة، وانعدام طرق الترفيه، لذا قدمت أسواق بنده عروض مختلفة على شاشات التلفزيون بأنواعها المتعددة كتوشيبا، وإمبكس جلوريا، وتي سي إل.