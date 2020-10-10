عروض أسواق العثيم الهائلة مهرجان تحطيم الأسعار تسوق الآن

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عمر شويل - جدة تعد أسواق العثيم من أكثر الأسواق إقبالا من قبل المواطنين بالمملكة في جميع فروعها بأبها، وجدة، وخميس مشيط، وحفر الباطن والدمام والقصيم وغيرها من الفروع الأخرى، حيث تحرص دائماً على تقديم عروض رائعة للمستهلكين، وقد أعلنت أسواق العثيم عن مجموعة من العروض التي تستمر من يوم 7 أكتوبر الجاري وحتى يوم 13 أكتوبر 2020، وتنوعت هذه العروض ما بين عروض اللحوم وعروض منتجات الألبان، والحفاظات وغيرها من العروض الأخرى.

عروض العثيم الأسبوعية للألبان

تنفرد أسواق العثيم بعروضها المتميزة على منتجات الألبان التي لا يمكن الحصول عليها في أسواق أخرى، والتي تضمنت:

حليب بودرة كامل الدسم بسعر 39.59 ريال سعودي بعد الخصم.

علبة جبن مثلثات 32 قطعة بسعر 8.50 ريال سعودي.

4 علب جبن مثلثات البقرة الضاحكة 8 قطع بسعر 12.50 ريال سعودي.

كيلو جبن قريش الوادي بسعر 27.50ريال سعودي.

شبيهة جبن فيتا المصرية بسعر 21.80 ريال للكيلو.

عروض العثيم على حفاضات الأطفال

تعد عروض الحفاضات من أكثر العروض التي تشغل بال جميع الآباء والأمهات، حيث يبحث الجميع عن أنواع جيدة من الحفاضات التي توفر الراحة للطفل، وكذلك تعمل على الاحتفاظ بالبلل لفترة طويلة وعدم التسريب، لذا حرصت أسواق العثيم على تقديم عروض مختلفة على حفاضات الأطفال.