نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هايبر ماركت السعودية الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفوا على أقوى عروض لولو هايبر ماركت السعودية، ومهرجان تحطيم الأسعار الأسبوعية، وذلك طوال الفترة التي تبدأ من 7 أكتوبر 2020 حتى 13 أكتوبر، أي أسبوع كامل من التخفيضات والخصومات على أسعار جميع المنتجات، فقط في لولو هايبر ماركت السعودية، فتتضمن العروض الأسبوعية عروض على الإلكترونيات، الجوالات، الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى عروض على مستلزمات المنزل، وعروض إضافية متاحة للطلب عبر الإنترنت فقط.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية الأسبوعية

يُقدم لولو هايبر ماركت السعودية عروض شيقة على الجوالات، الإلكترونيات، تابعونا للتعرف على أفضل العروض.

عروض لولو السعودية على الجوالات

تشمل عروض لولو هايبر ماركت أحدث إصدارات شاومي، هواوي، ايفون، فتتمثل هذه العروض في:

جوال شاومي ريدمي نوت 9 برو، سعة 128 جيجا، اندرويد 10، بالإضافة إلى شاومي Mi Band 4، فقط بسعر 1099 ريال سعودي.

جوال شاومي من نوت 10 لايت، سعة 128 جيجا، اندرويد 10، بالإضافة إلى شاومي Mi Band 5، فقط بسعر 1499 ريال سعودي.

جوال فيفو Y1S، سعة 32 جيجا، اندوريد 10، بسعر 449 ريال سعودي.

جوال هواوي P30 لايت، سعة 128 جيجا، اندرويد 9.0 Pie، بالإضافة إلى غطاء ظهر للجوال، فقط بسعر 799 ريال سعودي.

جوال هواوي Y8P، سعة 128 جيجا، اندرويد 10، فقط بسعر 849 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S20 الترا، سعة 128 جيجا، اندرويد 10، مزود بخاصية 5G، فقط بسعر 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S20+، سعة 128 جيجا، اندرويد 10، بسعر 2799 ريال سعودي.

جوال ايفون 11 برو، سعة 256 جيجا، بسعر 4599 ريال سعودي.

جوال ايفون SE2، سعة 128 جيجا، بسعر 1999 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر السعودية على الإلكترونيات

بادروا باقتناء أحدث الأجهزة الإلكترونية بأسعار رائعة وذلك في عروض لولو الأسبوعية.

ايباد ميني 5 من ابل، سعة 64 جيجا، 7.9 بوصة، بسعر 1729 ريال سعودي.

تابلت A من سامسونج جالكسي، سعة 32 جيجا، 10.1 بوصة، بسعر 995 ريال سعودي.

مايكروسوفت سيرفيس برو 7، سعة 128 جيجا، 12.3 بوصة، بالإضافة إلى ماوس ولوحة مفاتيح هدية، فقط بسعر 3629 ريال سعودي.

هواوي MateBook R5، سعة 256 جيجا، بسعر 2849 ريال سعودي.

شاحن متنقل من أووكي، بسعر 99 ريال سعودي 20100 أمبير، وبسعر 69 ريال سعودي 10000 أمبير، وبسعر 39 ريال سعودي 5000 أمبير.

عروض سماعات ومكبرات الصوت