نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج عروض المفروشات والأثاث اليوم بالسعودية لمنزل عصري وراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتالوج عروض المفروشات والأثاث اليوم بالسعودية ومجموعة من أرقي المودلات العصرية لهذا العام، من أشهر المعارض بالمملكة ومنها معرض الصفوة للمفروشات، والذي يقدم عروض على غرفة معيشة مكونة من كنبة و2 كرسي وترابيزة من أجود الخامات بسعر 7.388 ريال، بدلا من 9850 ريال، غرفة نوم بسعر 6.400 ريال، بدلا من 8550 ريال، ترابيزة تلفاز ب 1555 ريال، بدلا من 1650 ريال.

كتالوج عروض المفروشات والأثاث اليوم بالسعودية لمنزل عصري وراقي

العروض الشتوية من معارض الحبيب للمفروشات تتضمن بطانية خامة ممتازة خفيفة قياس 180*230 سم ب 89 ريال فقط، وبطانية المواليد قياس 110*140 سم ب 65 ريال، مفرش مزدوج من دارين يتكون من 6 قطع قياس 200*200 سم ب 470 ريال.

عروض الأثاث من معارض العالمي

بدأت عروض معارض العالمي منذ احتفالات اليوم الوطني ومازالت مستمرة إلى الآن، خصومات تصل إلى 35% على المعروضات غرفة نوم تركي مكونة من 6 قطع ب 9.360 ريال، بدلا من 14.400 ريال، سفرة رائعة تتكون من 8 قطع ب 7.417 ريال، بدلا من 11.411 ريال، غرفة نوم مودرن 6 قطع ب 9.718 ريال، بدلا من 14.950 ريال، طقم كنب 4 قطع ب 5.500 ريال، بدلا من 8.462 ريال.

عروض الأثاث سيتي دبليو السعودية

للشعور بالراحه النفسية في منازلنا يجب بين الحين والأخر نسعي لتغير الأثاث ولو بأمور بسيطة من شأن ذلك أن يشعرنا بالسعادة والتجدد ويمكن تغير الأثاث من قبل معارض سيتي دبليو التي تتميز بالذوق الرفيع والعصرية ونقدم لكم كتالوج لبعض المعروضات لديهم وأقوي التخفيضات.