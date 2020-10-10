نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوفر عروض جرير السعودية الاسبوعية على الشاشات والهواتف الذكية والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوفر عروض جرير السعودية الاسبوعية المميزة، وتخفيضات على أسعار الشاشات التلفزيونية الرقمية والذكية، بالإضافة إلى خصومات على أسعار الهواتف الذكية متعددة الإمكانيات عالية الجودة، تقدم مكتبة جرير السعودية أقوى عروض الأسعار على مختلف المنتجات في العروض الأسبوعية، والمتجددة أسبوعيًا لتتمكن من تجهيز منزلك أو مكتبك بأحدث الوسائل التكنولوجية وأقوى الأجهزة عالية الجودة، ويمكنكم تصفح عروض جرير الأسبوعية فيما يلي.

اوفر عروض جرير السعودية الاسبوعية

تُعد مكتبة جرير في المملكة السعودية أحد أكبر المتاجر والمكتبات التي تضم مجموعة كبيرة من لوازم الدراسة ولوازم المكتب، بالإضافة لمختلف أنواع الأجهزة والإلكترونيات والشاشات والهواتف الذكية، لتتيح لكم إمكانية الإختيار من متعدد وفقًا لما يلائم حاجاتك وما يخدم هدفك الرئيسي من عملية الشراء، كما تتيح الخصومات على أسعار المنتجات بمختلف أنواعها، ويمكنك المفاضلة بينهم قبل إتمام الشراء؛ للحصول على قطعة تتمتع بإمكانيات عالية بأسعار مناسبة، تصفح عروض جرير الأسبوعية على كلٍ من الشاشات والهواتف الذكية فيما يلي.

اوفر عروض جرير السعودية الاسبوعية على الشاشات الذكية

شاشة هاير 75 بوصة، 4K ألترا اتش دي، بسعر 4199 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال 75 بوصة، 4K ألترا اتش دي، بسعر 14999 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث 75 بوصة، 4K ألترا اتش دي، بسعر 3699 ريال سعودي.

شاشة هاير 65 بوصة، 4K ألترا اتش دي، 4290 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال 75 بوصة، 4K ألترا اتش دي، بسعر 3999 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث 65 بوصة، 4K ألترا اتش دي، بسعر 2399 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث 65 بوصة، 4K ألترا اتش دي، بسعر 2199 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال 65 بوصة، 4K ألترا اتش دي، بسعر 2499 ريال سعودي.

اوفر عروض جرير السعودية الاسبوعية على الهواتف الذكية

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، لون برونزي بسعر 7999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، لون اسود بسعر 7999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، لون أسود بسعر 4999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، لون برونزي بسعر 4999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اس 10 بلس، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، 2 شريحة اتصال، لون أبيض بسعر 2299 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، لون رمادي بسعر 3999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اس 10 بلس، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، لون أسود بسعر 2299 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، لون برونزي بسعر 3999 ريال سعودي.

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