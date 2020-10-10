نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم للمنتجات والأدوات المنزلية وأقوي الخصومات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، أسواق عبد الله العثيم ثاني أكبر سلسلة أسواق مركزية بعد سوق بنده من حيث المبيعات، وذلك بسبب العروض الأسبوعية التي يقدمها لعملائه داخل المملكة العربية السعودية، العروض تشمل جميع أقسام السوق مثل تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والغير غذائية، والأسماك واللحوم والأدوات المنزلية، ينتظر الكثير من العملاء كما ذكرنا العروض الأسبوعية التي يقدمها السوق لإرضاء جميع العملاء، ومن أهم عروض العثيم لهذا الأسبوع الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة، وعروض الأجهزة الكهربائية، وعروض أسعار الجوالات، فقط تابعونا لمعرفة أهم هذه العروض. عروض العثيم الأسبوعية علي اللحوم لحم غنم سوكاني بالعظم: 37.95 ريال

لحم غنم روماني بالعظم: 38.95 ريال

لحم خروف بربري بالعظم: 46.95 ريال

لحم رفيدي بالعظم: 48.95 ريال

مفروم كولمبي بقر مبرد: 19.95 ريال عروض العثيم الفواكه والخضروات كيلو عنب أحمر كبير: 7.95 ريال

صندوق جوافة كرتون: 11.50 ريال

كيلو شمام محلي: 1.95 ريال

كيلو رمان يمني: 5.95 ريال

كيلو قرع عسلي: 2.25 ريال

علبة خس لولو بيوتدي: 4.95 ريال

كيلو ثوم: 4.95 ريال

كيلو ليمون فيتنامي: 5.95 ريال

تمر مكبوس: 10.95 ريال

تمر إنتاج النخيل 1000 جرام: 10.95 ريال

علبة تمر جالكسي 3 كيلو: 36.95 ريال

كرتونة تمر صقعي 3 كيلو: 52.95 ريال

عجينة تمر: 6.95 ريال

كيلو تمر لينة خلاص الاحساء: 7.95 ريال

400 جرام تمر سيافا خضري: 7.95 ريال عروض العثيم الأسبوعية الحلويات تورتة شيكولاتة: 34.95 ريال

كيلو بلح شام: 19.95 ريال

كيلو بسيمة بجوز الهند والمكسرات: 24.95 ريال

كيلو نواشف بالتمر: 21.50 ريال

علبة شابورة زبدة سمسم وحبة بركة: 8.95 ريال

5 حبة بيتزا قطع: 4.95 ريال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم للمنتجات والأدوات المنزلية وأقوي الخصومات في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.