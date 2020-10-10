تراند الفن: ميريام كلينك تثير الجدل بالبيكيني البرّاق والشعر الاسود

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 أكتوبر 2020 10:48 مساءً - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك جمهورها ومتابعيها بصورة سيلفي جريئة لها.
ونشرت الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيها مرتدية حمالة صدر برّاقة، وواضعةً على يديها بعض الريش.
ولم تقتصر صدمة الجمهور من إطلالة كلينك عند هذا الحدّ، بل ما زاد من الصدمة هو إطلالتها بالشعر الأسود القصير.
وقد تفاعل متابعوها مع إطلالتها هذه بشكل كبير، فمنهم من إعتبرها جريئة ولوك الشعر لا يناسبها، ومنهم من أبدى إعجابه بالإطلالة ككل.
ومن ناحية أخرى، كانت ميريام كلينك قد كشفت في حديث خاص لموقع الفن، عن عنوان أغنيتها الجديدة التي ستطرحها قريباً، وقالت:”الأغنية ستكون بعنوان “موت” يعني Die، وأجواء الأغنية تشبهني وتشبه النمط الذي أقدمه، وقد سجلناها في استديو عامر منصور”.
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