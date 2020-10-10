تراند الفن: عاجل انهيار الفنانة ياسمين صبري بعد طلاقها من ابو هشيمة وتصرخ وتبكي خدني لحم ورماني عظم .. شاهد الحقيقة كاملة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 أكتوبر 2020 11:47 مساءً - خرجت الفنانة ياسمين صبري عن صمتها، لتحسم الجدل وتوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول طلاقها من أبو هشيمة ، بنشر صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، واكتفت بوضع لاصق “قلب” على الصورة، ومن جانبه رد أبو هشيمة عليها في التعليقات قائلًا: “أحبك”.

وبهذه الصورة تخرس الفنانة ياسمين صبري ألسنة الشائعات، التي لاحقتها منذ ساعات من حسابات مزيفة، تُفيد بانفصالها بعد مرور شهور قليلة من زواجها.

يذكر، أن أخر ظهور للفنانة ياسمين صبري أمام شاشات التليفزيون، كان من خلال مشاركتها في المنافسة الرمضانية لهذا العام، حيث شاركت بمسلسل يحمل عنوان “فرصة ثانية”، الذي تدور أحداثه حول شخصية “ملك”، التي تجسدها ياسمين صبري، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها، بسبب صدمتها في خطيبها وخيانته لها.



كما أن الفنانة ياسمين صبري تتطلع الفترة المقبلة إلى السينما المصرية، وذلك بعد غياب عامين بسبب انشغالها في الدراما، وكان أخر أعمالها في السينما المصرية، فيلم “ليلة هنا وسرور” مع الفنان محمد إمام، والذي تدور أحداثه حول نصاب محترف يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور أبو الدهب)، ويتعرف على فتاة ويتزوج منها، ويوهما بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، وفي الوقت ذاته يتربص به زعيم العصابة الحاج الضو ليسرق نفس التمثال.

ويشارك الفنانة ياسمين صبري في فيلم “ليلة هنا وسرور”، كل من الفنانين محمد إمام، وفاروق الفيشاوي، وأحمد فهمي، وعماد رشاد، ومحمد أبو النجا، ومحمود البزاوي، ومها أبو عوف، وبيومي فؤاد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، ومن إخراج حسين المنباوي.