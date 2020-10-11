نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أطفال ومواهب الجديد لعام 2020 على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة كرتون توم وجيري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من الأسر العربية عن تردد قناة أطفال ومواهب الجديد لعام 2020 من أجل تسلية أولادهم، حيث تعتبر من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي كله، لما تقدمه من محتويات مميزة وفريدة، حيث تعرض البرامج المتنوعة والأناشيد الدينية التي تحث الأطفال على الصلاة، وغيرها من البرامج التي ينجذب لها الطفل ويتعلم منها كل ما هو جيد، ولذلك ننشر لكم في هذا المقال تردد هذه القناة على النايل سات لتتمكنوا من متابعتها مرة أخرى.

تردد قناة أطفال ومواهب على النايل سات

يمكن الحصول على هذه القناة ومتابعة برامجها على مدار 24 ساعة دون توقف وبأفضل جودة من خلال إدخال التردد الخاص بها بصورة صحيحة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، ومن أشهر البرامج التي تعرض على شاشتها هي/ بيت الزهور، نجم على الهواء، أحلى صوت طفولي، مليون هلا، وتردد هذه القناة هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11353.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أطفال ومواهب لعام 2020

تعتبر هذه القناة من أشهر القنوات السعودية التي يمكن الحصول عليها مجاناً دون اشتراك أو رسوم، وتقدم العديد من أجدد أفلام الكرتون التي يفضل متابعتها الأطفال، بالإضافة إلى عرضها كرتون توم وجيري الذي يحبه الجميع من الكبار والصغار في العالم كله، وحققت هذه القناة نجاح كبير جداً منذ انطلاقها، وحصلت على أعداد كبيرة من المتابعة في فترة قصيرة.