عروض مكتبة جرير أفضل عروض الهواتف الذكية تخفيضات هائلة تسوق الآن عرض جرير اليومي

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير، قام متجر جرير بتقديم مجموعة من العروض الخاصة بالهواتف المحمولة، والتي لا يمكن منافستها وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على تلك العروض. عروض مكتبة جرير هناك عروضًا خيالية مقدمة على هواتف سامسونج باختلاف موديلاتها وتلك العروض كالتالي:- سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة داخلية 5149، يبلغ سعره 5149 ريال سعودي أما قيمة الخصم فهو بقيمة 150 ريال سعودي مع توافر الهدايا بقيمة 1899 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة داخلية 512، يبلغ سعره 5499 ريال سعودي مع توافر هدايا بقيمة 1899 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اكس 10 بلس شريحتين، يبلغ سعره قبل الخصم 3949 وتبلغ قيمة الخصم 42% ويباع بسعر 2299 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي نوت 20 سعة تخزين 256 جيجابايت، يُباع بسعر 3999 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 1650 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فيليب سعة تخزين 256جيجابايت، يبلغ سعره قبل الخصم 5475 ريال سعودي بقيمة خصم 27% ويباع بسعر 3999 ريال سعودي. عروض هواتف هواوي عروض مكتبة جرير هواوي بي 40 برو بلس سعة تخزينية 512 جيجا بايت، يبلغ سعره قبل الخصم 4799 ريال سعودي وتبلغ قيمة الخصم 300 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 1399 ويباع بسعر 4499 ريال سعودي (متوفر باللون الأسود والأبيض)

عروض مكتبة جرير هواوي ميت 30 برو سعة تخزينية 256 جيجابايت، يبلغ سعره قبل الخصم 3939 ريال سعودي وتبلغ قيمة الخصم 26% ويُباع بسعر 2899 ريال سعودي.

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