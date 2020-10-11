نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وأقوي العروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأجهزة المنزلية، وأدوات المطبخ نظراً للظروف الحالية التي ترضت لها المملكة العربية السعودية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتدهور الظروف الاقتصادية الذي يمر بها الكثير من العائلات، فهناك الكثيرين يبحثون عن أهم العروض على بعض المنتجات الحياتية اللازمة لكل عائلة وبأسعار تتناسب مع الظروف الراهنة لكل شخص، ولا يمكن الاستغناء عن الكثير من هذه الأدوات ولابد من حدوث بعض التغيرات، من أجل التجديد والتطوير المستمر داخل المنزل، ولهذا تعتبر عروض العثيم من أكثر العروض التي يتسارع عليها الملايين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح بعض عروض العثيم المتاحة داخل فروع العثيم السعودية.

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية

من خلال الفقرة التالية سوف نقدم أهم عروض العثيم على بعض أدوات المطبخ التي يحتاج إليها الكثير من السيدات وهذه الأدوات كالتالي:

سعر مقلاه كهربائية للبطاطس هومر سعة أربعة لتر ب239 ريال سعودي.

سعر قطاعة خضار مولينكس مع وعاء إضافي ب162 ريال سعودي.

سعر خلاط فيليبس مع مطحنة ب99 ريال سعودي.

سعر حمضيات بانيكس ب75 ريال سعودي.

سعر قدر كاسا بونيتا بغطاء مقاس 26 سم بسعر 34.95 ريال سعودي، أما بالنسبة لمقاس 28 سم بسعر 39.95 ريال سعودي،وبالنسبة لمقاس 30 سم بسعر 42.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ

