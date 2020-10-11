- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وأقوي العروض في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأجهزة المنزلية، وأدوات المطبخ نظراً للظروف الحالية التي ترضت لها المملكة العربية السعودية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتدهور الظروف الاقتصادية الذي يمر بها الكثير من العائلات، فهناك الكثيرين يبحثون عن أهم العروض على بعض المنتجات الحياتية اللازمة لكل عائلة وبأسعار تتناسب مع الظروف الراهنة لكل شخص، ولا يمكن الاستغناء عن الكثير من هذه الأدوات ولابد من حدوث بعض التغيرات، من أجل التجديد والتطوير المستمر داخل المنزل، ولهذا تعتبر عروض العثيم من أكثر العروض التي يتسارع عليها الملايين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح بعض عروض العثيم المتاحة داخل فروع العثيم السعودية.
عروض العثيم على الأجهزة المنزلية
من خلال الفقرة التالية سوف نقدم أهم عروض العثيم على بعض أدوات المطبخ التي يحتاج إليها الكثير من السيدات وهذه الأدوات كالتالي:
- سعر مقلاه كهربائية للبطاطس هومر سعة أربعة لتر ب239 ريال سعودي.
- سعر قطاعة خضار مولينكس مع وعاء إضافي ب162 ريال سعودي.
- سعر خلاط فيليبس مع مطحنة ب99 ريال سعودي.
- سعر حمضيات بانيكس ب75 ريال سعودي.
- سعر قدر كاسا بونيتا بغطاء مقاس 26 سم بسعر 34.95 ريال سعودي، أما بالنسبة لمقاس 28 سم بسعر 39.95 ريال سعودي،وبالنسبة لمقاس 30 سم بسعر 42.95 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ
- سعر طقم قدور ايبو سيراميك عشر قطع 135 ريال سعودي.
- سعر القطعة من البورسلين سواء كان كوب أو طبق أو غيرها من القطع المتنوعة ب 3.95 ريال سعودي.
- سعر قدر بانيكس لتسوية الأرز سعة 8 لتر ب215 ريال سعودي.
- سعر خلاط أولسن مارك 4×1 ب112 ريال سعودي.
- سعر محضرة طعام كينوود 190 بي إف، بسعر 159 ريال سعودي.
- سعر مكواه كليك أون بخار ب119 ريال سعودي.
- سعر طقم صواني فرن كاسا بونيتا بيضاوي ثلاث قطع ب20 ريال سعودي.
- سعر ميكروويف هومر كهربائي سعة عشرين لتر ب199 ريال سعودي.
- سعر مقلاه فالبرو جرانيت قطعتين بالإضافة إلى مغرفة ب 49.95 ريال سعودي.
- سعر طقم قدور هوم أواي 12 قطعة ب149 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وأقوي العروض في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.