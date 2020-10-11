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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 أكتوبر 2020 06:29 مساءً - أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد نشرها مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلاد صديقها ومدير مكتبها الإعلامي “إيلى أبو نجم”.
وظهرت نانسي وهي تحمل التورتة وتقوم باحتضان وتقبيل صديقها.
وعلقت عجرم على الفيديو قائلة: “مش كل يوم الله بيعطينا رفيق وأنت أحلى رفيق”.
في الوقت نفسه رد إيلي أبو نجم، على الفيديو قائلًا: “إنتي أحلى هدية بحياتي بحبك قد الدنيا”.
وتعرضت الفنانة لانتقادات حادة، بسبب احتفالها بعيد ميلاد صديقها، في الوقت الذي يواجه فيه زوجها فادي الهاشم، أزمة كبيرة بعد تورطه في قضية قتل شاب سوري حاول سرقة منزلهما.
وقال البعض، إن نانسي لم تراعِ شعور أطفال الشاب السوري الذي قُتل في منزلها، وتحتفل بعيد ميلاد صديقها على الملأ.
شبيه قتيل فيلا نانسي
وكان إيلى أبو نجم، قد أثار جدلا في وقت سابق، بسبب التشابه بينه وبين السوري الذي قتل في فيلا نانسي عجرم، حيث تداول رواد السوشيال ميديا صورة له مع الفنانة وزوجها، وادعوا أن من ظهر معهما الشاب المقتول، ولكن تبين أنه المدير الإعلامي للمطربة.
وكتب إيلي وقتها: “يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود لي، وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة”.
الصورة المتداولة
صورة القتيل
ولا تزال قضية قتيل فيلا نانسي عجرم وزوجها تثير اهتمام الجميع في الوسط الفني خاصة والوطن العربي عامة.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً، وهو ما دفع الجمهور إلى مساندة نانسي عجرم وزوجها في بداية الأمر بعدما الأنباء التي أشارت إلى أن الحادث محاولة سرقة أودت بحياة السارق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نانسي عجرم تثير الجدل مع بفيديو ’’قبلات وأحضان‘‘ مع قتيل فيلتها .. والفنانة ترد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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