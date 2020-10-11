تراند الفن: هل هما على خلاف.. ظهور نادر لـ نانسي عجرم مع شقيقتها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 أكتوبر 2020 07:28 مساءً - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور نادر للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مع شقيقتها الكاتبة نادين عجرم.

وكانت صور قد انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة نانسي عجرم وشقيقتها الكاتبة نادين، وذلك خلال مناسبة عائلية، حيث ظهرت نانسي مع شقيقتها وابنتيها ميلا وإيلا.

وتظهر الصورة الشبه الواضح بين نانسي وشقيقتها نادين، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل وأثنوا على جمالهما ووجه التقارب بين نانسي وشقيقتها.

ذكر أن نادين تتلقى دائما تعليقات من متابعيها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتساءلون فيها عن سبب قلة ظهورها مع شقيقتها نانسي، وسبب تجاهل الأخيرة لها وعدم الحديث عنها في لقاءاتها الإعلامية.

من جانبها تلتزم نادين دائما الصمت، لتوضح بطريقتها الخاصة أن علاقتها بشقيقتها نانسي بعيدة عن الشائعات التي لا تستحق عناء الرد وشائعات مواقع التواصل.