تراند الفن: “شبه عارية”.. ظهور فنانة شهيرة في اليوم العالمي للصحة النفسية ” ما الأمر”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 أكتوبر 2020 07:28 مساءً - ظهرت الممثلة سارة أبي كنعان في صورة جريئة ، حيث بدت شبه عارية.

وشاركت الفنانة بالصورة في حملة “اليوم العالمي للصحة النفسية”، لأجل تسليط الضوء على هذه القضية.

وتظهر الصورة الفنانة سارة وهي مستلقية في حالة يرثى لها، حيث يظهر جانبها حبوب الأدوية، والتي تعكس اللحظات الصعبة التي يعيشها مرضى الأمراض النفسية.

وقامت الفنانة أبي كنعان بالتعليق على الصورة قائلة : “المثابرة تزرع الشعور بأن يكون لديك هدفا في الحياة ومقاومة ضد المشاكل النفسية ويمكن أن تقلل من مستويات الكآبة والإحباط.. الأبحاث تشير إلى أن الناس يمكنهم تحسين صحتهم النفسية من خلال رفع مستوياتهم في المقاومة والتفاؤل.. لذا الناس عندما يصلون إلى أهدافهم الشخصية أو المهنية قد يشعرون بأن حياتهم أصبحت لها معنى ويتخلصون من هذه الأزمة.”

