نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جمعية اليرموك التعاونية الكويت لوازم العائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جمعية اليرموك التعاونية الكويت تتضمن هذا الاسبوع عرض على خلاط باناسونيك بقوة 400 وات ومعه غلاية 1500 وات وماكينة حلاقة هدية ب 18.200 دينار، 2 شمع فلتر و 1 مجانا ب دينار، خلاط 400 وات ب 5.900 دينار، قاعدة بلاستيك مخصصة للحمام ب 1.815 دينار، موزع أنجليزي يتكون من 7.5 متر 4 فتح و 10 متر 4 فتحة و 3 متر 2 فتحة ب 9.625 دينار، مطحنة مونوليكس بقوة 180 وات ب 9.820 دينار، بدلا من 10.945 دينار.

عروض جمعية اليرموك التعاونية الكويت لوازم العائلة

2 لمبة سبورت لايت 7 وات ب0.975 دينار، و 9 وات ب 1.400 دينار، مجموعة تنظيف تتكون من 3 قطع + قطعة هدية ب 4.400 دينار، غسالة ميديا وزن 6 كيلو ب34.125 دينار، بدلا من 45.000 دينار، و ال 10 كيلو من نفس النوع ب 57.750 دينار، بدلا من 69.000 دينار، طاولة كوي قياس 122* 38 سم + دواسة للباب هدية ب 9.625 دينار.

عروض جمعية اليروموك الكويت على السلع الغذائية

ناشيونال شعرية باكستاني وزن 150 جم 4 حبات ب0.350 دينار، 500 جرام من مكرونة بيني إيطالى ب0.150 دينار، وفوتشيني ب0.195 دينار، 20 كيلو من ارز طيب أكس ب 7.500 دينار، 10 لتر زيت زيتون ب 9.495 دينار، زيت شيف شويس لتر ونص ب.750 دينار، 8 حبات من معجون الطماطم الوزان وزن 135 جم ب0.350 دينار.

عروض جمعية اليرموك التعاونية الكويت على الدجاج

كيلو من برجر الدجاج من ساديا سعر 2 حبة ب 2.495 دينار، كيلو برجر لحم ب 0.990 دينار، ستيك دجاج وزن 750 جم سواء كان بالنكهة الحارة أو العادية ب 1.350 دينار، 2 كيلو ونص من أنصاف الصدور ساديا خالى من العظم ب 1.950 دينار، كرتون دجاج 900 جم ب5.950 دينار.

برجر مجهز بالقسماط على التحمير وزن 900 جم ب0.990 دينار، تندر دجاج ساديا 2 كيلو ب 1.990 دينار، ناجتس كرسبي وزن 750 جم ب 1.250 دينار، دجاج قطع ساديا كيلو ونص ب0.990 دينار، بطاطا لامب وستون 2.5 كيلو ب 0.750 دينار.

عروض جمعية اليرموك الكويت مقاضيك الشهرية

4 حبات من الفول المدمس بالخلطة المصرية كاليفورينا ب 0.895 دينار زيت الماس 1.8 لتر ب 1.495 دينار 2 حبة، فاصوليا حمراء معلبة من لونا وزن 400 جم 4 حبات ب 0.450 دينار، 4 حبات بازليا لونا 400 جم 4 حبات ب0.450 دينار، 3 حبات من خل شاكر ب 0.395 دينار.