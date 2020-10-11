نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ للمقبلين على الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البحث عن أفضل الأماكن لشراء الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية خاصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد الأجهزة الخاصة بهم، وقد عملت أسواق العثيم على تقديم العديد من العروض التي تناسب جميع الأفراد باختلاف أوضاعهم الاقتصادية، لذا قامت بتقديم أفضل الأسعار على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بداية من 6 أكتوبر الجاري، وللتعرف على هذه العروض تابعوا معنا.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ

تعد أدوات المطبخ من العناصر الأساسية في المنزل، لذا عملت أسواق العثيم على هذه الأدوات، وجاءت أسعارها بعد الخصم كالتالي:

منقل شواء وسط بسعر 32.95 ريال سعودي.

ترمس رتبوتكت بسعة لتر واحد بسعر 49 ريال سعودي.

ترمس تيستي شيف سعة لتر واحد بسعر 34 ريال سعودي.

ممسحة فليدا برومست موب بسعر 69 ريال سعودي.

خلاط أي تي سي مزود بمطحنة بسعر 79 ريال سعودي.

عصارة حمضيات كولين بقوة 4 وات بسعر 60 ريال سعودي.

غلاية ماء كولين من الزجاج سعة 1.7 لتر بسعر 69 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الشاشات

تقدم أسواق العثيم عروض رائعة على شاشات التلفزيون، حيث جاءت أسعار الشاشات بعد الخصم كالتالي: