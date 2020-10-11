نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ للمقبلين على الزواج في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد البحث عن أفضل الأماكن لشراء الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية خاصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد الأجهزة الخاصة بهم، وقد عملت أسواق العثيم على تقديم العديد من العروض التي تناسب جميع الأفراد باختلاف أوضاعهم الاقتصادية، لذا قامت بتقديم أفضل الأسعار على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بداية من 6 أكتوبر الجاري، وللتعرف على هذه العروض تابعوا معنا.
عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ
تعد أدوات المطبخ من العناصر الأساسية في المنزل، لذا عملت أسواق العثيم على هذه الأدوات، وجاءت أسعارها بعد الخصم كالتالي:
- منقل شواء وسط بسعر 32.95 ريال سعودي.
- ترمس رتبوتكت بسعة لتر واحد بسعر 49 ريال سعودي.
- ترمس تيستي شيف سعة لتر واحد بسعر 34 ريال سعودي.
- ممسحة فليدا برومست موب بسعر 69 ريال سعودي.
- خلاط أي تي سي مزود بمطحنة بسعر 79 ريال سعودي.
- عصارة حمضيات كولين بقوة 4 وات بسعر 60 ريال سعودي.
- غلاية ماء كولين من الزجاج سعة 1.7 لتر بسعر 69 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على الشاشات
تقدم أسواق العثيم عروض رائعة على شاشات التلفزيون، حيث جاءت أسعار الشاشات بعد الخصم كالتالي:
- شاشة ميكروديجيت إي دي 55 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي.
- شاشة اور ال دي سمارت 58 بوصة بسعر 899 ريال سعودي.
- شاشة اور إي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي
- شاشة جيباس ال إي دي بسعر 369 ريال سعودي.
- شاشة توشيبا ال إي دي 32 بوصة بسعر 499 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ للمقبلين على الزواج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.