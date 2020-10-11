نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض هايبر بنده السعودية وخصومات كبيرة على مختلف المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نُقدم لكم أقوى عروض هايبر بنده السعودية، بخصومات كبيرة على مختلف المنتجات، حيث تتوافر عروض منتجات العناية بالشعر والبشرة والجسم من ضمن عروض بنده السعودية، بالإضافة إلى عروض مستلزمات النظافة، وعروض المنتجات الغذائية، وأيضًا عروض الأجهزة المنزلية، الهواتف الذكية، الإلكترونيات، وكل هذه العروض مستمرة حتى يوم الثلاثاء 26 صفر 1442هـ.

أقوى عروض هايبر بنده السعودية وخصومات كبيرة

تشمل عروض هايبر بنده عروض على كافة منتجات العناية الشخصية، سواء كانت بالجسم، الشعر، البشرة، وأيضًا عروض مستلزمات المنزل كأدوات ومستلزمات النظافة.

عروض منتجات العناية بالشعر في بنده السعودية

بادروا باقتناء منتجات العناية بالشعر بأفضل العروض المقدمة فقط في هايبر بنده السعودية.

عرض 1+1 شامبو هيمالايا 400 مل، بسعر 18.50 ريال سعودي بدلًا من 37 ريال سعودي.

سبراي للشعر من سايوس 400 مل، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

شامبو جليس 400 مل، بسعر 16.95 ريال سعودي.

شامبو برت بلس 400 مل، بسعر 12.95 ريال سعودي.

شامبو كلير للرجال 400 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي.

كريم للشعر 200 مل من التر دو، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 23.95 ريال سعودي.

صبغة للشعر بروديجي، بسعر 53.95 ريال سعودي بدلًا من 62.50 ريال سعودي.

عروض منتجات العناية بالبشرة

منظف مائي يزيل الميك اب من غارنييه 400 مل، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

كريم التفتيح من غارنييه مناسب للنهار 50 مل، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

ماسك للوجه بالطمي أو بالذهب من واي سي 100 مل، بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

غسول لتصفية البشرة وتنقيتها من هيمالايا 150 مل، بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 35 ريال سعودي.

لوشن لتفتيح البشرة مناسب للنهار من اولاي ناتشورال وايت 75 مل، كريم الليل للبشرة 50 جرام، كريم النهار للبشرة 50 جرام، غسول للوجه 100 مل، بسعر 15.95 ريال سعودي للمنتج الواحد بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على منتجات العناية بالجسم

تمتعوا بالحصول على منتجات العناية بالجسم، من مرطبات، مزيلات لرائحة العرق، وأفخم العطور بأسعار رائعة في عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالجسم.

لوشن لترطيب الجسم من جرجنز 200 مل، يُستخدم بشكل يومي، بسعر 13.95 ريال سعودي.

عطر اديداس 100 مل بسعر 35.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

ستيك مزيل للعرق من دوف، سبراي مزيل للعرق 150 مل، رول أون مزيل للعرق 50 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.

جل إستحمام من لوف بيوتي اند بلانيت 400 مل، بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 48.95 ريال سعودي.

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