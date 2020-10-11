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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الاسبوعية بالسعودية على الشاشات والأجهزة المنزلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بن داود الاسبوعية بالسعودية على أدوات الطهي والمخبوزات صناعة إيطالية، والأدوات الكهربائية ومنها إمبيريال خلاط خفيف الوزن يسهل حمله من مكان لأخر ب 79 ريال، ماكينة حلاقة رجالى للشعر ب 39 ريال ماركة كليكون، وماكينة حلاقة الجسم 29 ريال، مكنسة سيارة من إمبيريال ب 79 ريال، محضر طعام من جيباس ب 99 ريال، كينوود محضر طعام ب 239 ريال، وقلاية هوائية بقوة 1400 وات من فيليبس ب 399 ريال.
عروض بن داود الاسبوعية بالسعودية أقوي العروض
عروض بن داود على الشاشات تتضمن شاشة سمارت قياس 55 بوصة من Atc ب 1.399 ريال، و 65 بوصة ب 1.899 ريال، جوال هواوي 8 رام وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ب 1599 ريال، وجالكسي ايه 21 اس ب 749 ريال، و ايه 31 ب 899 ريال، فلاش توشيبا سعة 64 جيجا بايت ب 49 ريال، وسوار اللياقة ب 110 ريال، سماعة البلوتوث ب 99 ريال.
عروض بن داود الاسبوعية بالسعودية على المنظفات
سائل أومو المركز سواء كان للملابس البيضاء أو السوداء حجم 2.7 لتر ب 22.95 ريال، 5 كيلو مسحوق عادي من أومو ب 36 ريال، 10 كيلو من مسحوق وفير ب 52.50 ريال، 7 كيلو تايد ب 46.95 ريال، بدلا من 106 ريال، 2 حبة من منظف الزجاج قطار العائلة وزن 650 مل ب 9.95 ريال، باور جل من اريال حجم 2 لتر ب 20.50 ريال، تايد جل حجم 1.8 لتر ب 18.50 ريال.
مطهر داك حجم 3 لتر ب 19.95 ريال، ومنظف المراحيض وزن 750 مل ب 12.95 ريال، 5 كيلو برسيل مسحوق ب 39.95 ريال، برسيل جل مخصص لأصحاب البشرة الحساسة ب 41.95 ريال، برسيل شامبو أسود 3 لتر + 900 مل مجانا ب 42.95 ريال.
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