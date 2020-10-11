نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود السعودية الاسبوعية حتى 13 أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود السعودية الاسبوعية المذهلة على الشاشات والهواتف الذكية، وعروض الخصومات والتخفيضات على أسعار الأجهزة المنزلية، حيث يقدم هايبر ماركت بن داود السعودية مجموعة من العروض على العديد من أجهزة شاشات التلفزيون التابعة لشركة اي تي سي المميزة عالية الجودة والكفاءة، بالإضافة للهواتف التابعة لشركة سامسونج وهواوي بإمكانيات تقنية ممتازة، وعروض الأجهزة الكهربائية من مستلزمات المطبخ الأساسية، بالإضافة لمجموعة من ماكينات الحلاقة للرجال، ويمكنكم تصفح العروض في التالي.

عروض بن داود السعودية الاسبوعية على الشاشات والهواتف الذكية

شاشة ايه تي سي سمارت تي في، ال اي دي، 55 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي.

شاشة ايه تي سي، سمارت تي في، ال اي دي، 65 بوصة بسعر 1899 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 اس، يدعم شريحتين اتصال بسعر 749 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي ايه 31 بسعر 899 ريال سعودي.

جوال هواوي، يدعم شريحتين اتصال، 8 جيجا رام، 128 جيجابايت ذاكرة داخلية، بسعر 1599 ريال سعودي.

عروض بن داود السعودية الاسبوعية على الإلكترونيات

متاح في عروض الإلكترونيات من هايبر ماركت بن داود سماعة بلوتوث، سوار اللياقة وفلاش درايف، تصفحوا الأسعار في التالي:

فلاش درايف توشيبا 64 جيجابايت بسعر 49 ريال سعودي، 128 جيجابايت بسعر 99 ريال سعودي.

سوار اللياقة لون أحمر أو أزرق أو أسود بسعر 110 ريال سعودي.

سماعات بلوتوث بسعر 99 ريال سعودي.

عروض بن داود السعودية الاسبوعية على الأجهزة الكهربائية

خلاط عصير متنقل من امبريال بسعر 79 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة الشعر كليك أون بسعر 39 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة شعر الجسم للرجال بسعر 29 ريال سعودي.

حفار الخضار من امبريال بسعر 69 ريال سعودي.

مكنسة السيارة من امبريال بسعر 79 ريال سعودي.

محضر طعام جيباس بسعر 99 ريال سعودي.

قلاية هوائية من فيليبس بسعر 399 ريال سعودي.

خلاط اي تي سي 2×1 بسعر 78 ريال سعودي.

محضر الطعام كينوود بسعر 239 ريال سعودي.

تابعونا لمعرفة المزيد حول عروض السعودية الأسبوعية الخاصة بالشاشات والهواتف والجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونيات، ويمكنكم متابعة عروض متاجر السعودية والعروض الأسبوعية المميزة أيضًا، والتخفيضات على أسعار المنتجات والتي تصل إلى 70%.