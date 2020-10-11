عروض هايبر بنده أقوى العروض والتخفيضات تصل ل 75 % تحطيم الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده، تتميز أسواق بنده بالعروض والتخفيضات المتميزة التي تقدمها بمختلف فروعها داخل المملكة سواء أسبوعياً أو شهرياً، وقد عملت بنده على توفير جميع المنتجات والسلع داخل العرض، وذلك لتقديم أفضل خدمة لعملائها بتوفير جميع ما يرغب به الفرد من منتجات وسلع غذائية، بالإضافة إلى ذلك تقدم هدايا ضخمة على السحب الأسبوعي، وسيتم السحب على سيارة KIA لهذا الأسبوع بقسيمة مشتريات قيمتها 6000 ريال سعودي، حيث تصل قيمة الجوائز الأسبوعية المقدمة من بنده 42000 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات هايبر بنده

عروض هايبر بنده قدمت أسواق بنده بمختلف فروعها عروض متنوعة لكافة أفراد الأسرة سواء العروض الخاصة بالتوابل أو البهارات، وكذلك البقوليات ومنتجات العناية بالشعر والبشرة، وجاءت أسعار البهارات والبقوليات كالتالي:

كيلو الفلفل الأسود الحب 39.95 ريال سعودي.

كيلو القرفة المطحونة 29.95 ريال سعودي.

سعر الفول المدشوش المصري داخل العرض بقيمة 8.95 ريال للكيلو.

سعر كيلو حمص الشام 9.95 ريال سعودي.

عروض بنده للمنتجات الطازجة

عروض هايبر بنده تتميز بنده بأنها تقدم اللحوم والدواجن والأسماك للمستهلك بصورة يومية حتى يتمتع العميل بمأكولات طازجة من المصدر إلى المستهلك، وجاءت عروض المنتجات الطازجة كما يلي:

جمبري بحري بسعر 28.95 ريال للكيلو جرام.

جمبري بحري مطبوخ بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

عروض هايبر بنده كما عملت أسواق بنده على توفير الوقت والجهد لربة المنزل، وكذلك للمغتربين بتوفير دجاج متبل جاهز على الطهو مباشرة بسعر 13.50 ريال سعودي للدجاجة بحجم 800 جرام.