نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض التميمي الدمام الأسبوعية تخفيضات هائلة وتحطيم أسعار تصل ل 80% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التميمي الدمام الأسبوعية، حتى الآن ما زالت عروض التميمي مستمرة وسوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم كافة العرض والأسعار، حيث يوجد العديد من الخصومات الهائلة والكبيرة على الكثير من الأطعمة وتشمل أيضا الفواكه والخضروات.التي يهتم بها الكثير خاصة في ظل غلاء الأسعار في الوقت الحالي، ويالتالى سوف تحصل عروض التميمي الدمام الأسبوعية على أفضل الخصومات الكبيرة على المنتجات الغذائية بكافة أنواعها وبأسعار مميزة.

عروض التميمي الدمام الأسبوعية

يمكنك التوفير مع عروض التميمي الدمام الأسبوعية العروض المنتجات الغذائية المضاعفة 1+1 كريمة الباستا أو ما تعرف باسم الطبخ الفرنسية الري لتر كامل 14,95 ريال، أما بالنسبة لسعر رقائق بطاطس أصناف متنوعة برينجلز 200 جرام 14,95 ريال، ويبلغ سعر زيت الطبخ تالين لتر ونصف 15,95 ريال، والعروض التميمي المخصص للفحم الطبيعي 100% 4 كيلو+2 كيلو فقط 29,95 ريال، وأرز كالروز أبو بنت 5 كيلو 49,95 ريال.

عرض التميمي 1442

أما بالنسبة للعروض الأخري يوجد عرض على ذرة كاملة قودي 340 جرام 9.75 ريال، ويبلغ سعر تونة بيضاء بوتان 2+1 11.50 ريال، بينما يوجد عروض على وكيك الشوكولاته الماربل أو الفانيلا 27,95 ريال مربى أصناف متنوعة العلالي 10,95 ريال.

عروض اللحوم والدجاج المتميزة 2020 من التميمي

يبلغ سعر أفخاذ دجاج بالتتبيل المغربية 17,95 ريال، وكذلك يصل سعر لحم بقر برازيلي 37,95 ريال، وأفخاذ كاملة 900 جرام 15,95 ريال، أما سعر لحم بقر برازيلي مفروم 20,95 ريال نقانق ألماني 38,95 ريال، أما بالنسبة لسعر برجر دجاج، دجاج بالبقسماط أو شيش كباب 34,95 ريال، ويبلغ سعر قطع دجاج متنوعة 900 جرام 13,95 ريال.