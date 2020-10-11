نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية بالمملكة لشهر أكتوبر 2020 تحطيم الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية، تعد أسواق بنده من أولى الأسواق التي تم افتتاحها بالمملكة العربية السعودية عام 1987، حيث كان الفرع الأول لها في مدينة الرياض، وقد حرصت بنده منذ نشأتها على تقديم أفضل العروض والمنتجات للمستهلك، لذا استطاعت هايبر بنده أن تحوز على إعجاب جميع عملائها خلال الأربع عقود التي مرت على إنشاؤها، وتمتلك أسواق بنده العديد من الفروع في جميع أنحاء ومناطق المملكة كالدمام، وجدة، والطائف، والرياض، والمدينة المنورة.

عروض هايبر بنده الأسبوعية لشهر أكتوبر

تزداد عمليات البحث من قبل المستهلكين حول العروض الأسبوعية هايبر بنده للأسواق التجارية، وذلك لشراء السلع المرغوب فيها من لحوم ودواجن ومنتجات ألبان، وغيرها من المنتجات الأخرى، ويقدم هايبر بنده عروض متنوعة على منتجات الألبان لهذا الأسبوع، حيث جاء سعر كيلو الجبن قليل الدسم بسعر 21.95 ريال، بينما بلغ سعر الجبن القريش والذي يتميز بأنه صحي لبعض المرضى بسعر 18.95 ريال، أما لعشاق جبن فرسانا فقد جاء سعرها بعد الخصم 24.95 ريال سعودي.

عروض بنده على اللحوم والدواجن

عروض هايبر بنده الأسبوعية تأتي اللحوم والدواجن على قائمة المأكولات في المملكة، لذا حرصت بنده على تقديم عروض متميزة على اللحوم بأنواعها، فقد وصل سعر كيلو اللحم الأسترالي قليل الدسم إلى 34.95 ريال، بينما جاء سعر الدجاج المتبل 13.95 ريال لوزن 800 جرام، أما سعر كيلو الكفتة الأسترالي 33.95 ريال سعودي، ولن تنسى بنده عشاق البرجر حيث جاء عرض البرجر للكيلو جرام بسعر 36.95 ريال.