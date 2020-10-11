نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض التميمي الدمام الأسبوعية خصومات تصل ل 75 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التميمي الأسبوعية، ازداد البحث في الفترة الأخيرة على العروض التميمي الدمام للاطلاع على كافة الخصومات والعروض على الفواكه والخضروات والأطعمة، بجانب منتجات التنظيف والتي لا يمكن الاستغناء عنها ويتم استخدامها بشكل دائم في الحياة اليومية، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم شكل تفصيلي عروض التميمي الدمام والخصومات والعروض والأسعار بشكل مفصل.

عروض التميمي الأسبوعية

في أسواق التميمي وصل سعر ذرة كاملة قودي 340 جرام 9.75 ريال، وتونه بيضاء بوتان 2+1 11.50 ريال، أما بالنسبة لسعر كيك الشوكولاته الماربل أو الفانيلا 27,95 ريال، وقد وصل سعر مربى أصناف متنوعة العلالي 10,95 ريال، وتشمل أيضا العروض وويفر شوكولاتة أو شوكولاتة بيضاء كيندر بوينو 8,95 ريال، أما بالنسبة لأسعار بسكويت مكرمل لوتس 7,95 ريال، وشابورة عادية أو بالقمح الكامل قراميش أو كيك بحشوة كريمة الفانيلا الشهية بسعر 9,95 ريال.

عروض التميمي على منتجات التنظيف

أما بالنسبة للعروض الخاصة بعروض وخصومات التميمي على مناديل مضادة للبكتيريا لايفبوي 10 مناديل 12,95 ريال، وبلغ سعر مسحوق غسيل تايد أصناف متنوعة 2,5 كيلو 34,95 ريال، وتسمل العروض أيضا وشفرات حلاقة جيليت فينيس 22,95 ريال، وكيلو مسحوق غسيل اكسترا وايت 39,95 ريال.

عروض اللحوم والدجاج المتميزة

أما بالنسبة لأسعار اللحوم والدجاج في عروض التميمي تقوم بتقديم خصومات هائلة على أفخاذ دجاج بالتتبيل المغربية 17,95 ريال، وكذلك يوجد عروض على لحم بقر برازيلي 37,95 ريال، ولحم بقر برازيلي مفروم 20,95 ريال.