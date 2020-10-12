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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 01:22 صباحاً - أثارت الراقصة الأرمينية صافيناز جدلاً واسعاً، بين مُتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جديدة أثناء قضائها إجازة الصيف في أحد مدن مصر الساحلية.
وظهرت صافيناز بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي مايوه فاضح وتُبحر على “الجت سكاي” في وسط الماء، ما أثار غضب الجمهور لعدم مراعاتها ما يحدث في بلادها من حرب في الوقت الحالي مع أذربيجان.
وجاء في أحد التعليقات:” بتعملي إيه يا مرة والحرب شغالة في بلدك”.
وكتب آخر: “ده انتي طلعتي مش وطنية خالص ياصوفي، والحرب للي في بلدك عادي كده؟”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الراقصة صافيناز تظهر شبه عارية دعماً لبلدها أرمينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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