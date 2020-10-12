تراند الفن: فيفي عبده بالحجاب تعلن توبتها وندمها وتطلب السماح وهى على فراش المرض

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 01:22 صباحاً - فجرت الفنانة المصرية فيفي عبده مفاجأة من العيار الثقيل حيث قامت بنشر فيديو لها وهي ترتدي الحجاب وتمتنع تماماً عن وضع المكياج، وتعلن عن سبب أعتذارها عن دعوة الفنانة إلهام شاهين لها لحضور حفل زفاف شقيقها أمير شاهين.

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن إصابتها بوعكة صحية صعبة منعتها من حضورها حفل الزفاف، وأردفت أنها كانت لا تستطيع حتى التحدث تماماً، بسبب إصابتها بالأنفلونزا.

وأثار هذا الفيديو تساؤلات عديدة حول البعض عن إصابتها بفيروس كورونا خاصة أنها قررت أرتداء الحجاب فجأة، وظهرت بشكل مغاير تماما عما تظهر عليه في المعتاد، ولكن حتى الأن لم تصرح فيفي عبده بشكل صريح حول إصابتها بكوفيد-19 أم لا.

