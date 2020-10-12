فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 01:22 صباحاً - فجرت الفنانة المصرية فيفي عبده مفاجأة من العيار الثقيل حيث قامت بنشر فيديو لها وهي ترتدي الحجاب وتمتنع تماماً عن وضع المكياج، وتعلن عن سبب أعتذارها عن دعوة الفنانة إلهام شاهين لها لحضور حفل زفاف شقيقها أمير شاهين.
وكشفت الفنانة فيفي عبده عن إصابتها بوعكة صحية صعبة منعتها من حضورها حفل الزفاف، وأردفت أنها كانت لا تستطيع حتى التحدث تماماً، بسبب إصابتها بالأنفلونزا.
وأثار هذا الفيديو تساؤلات عديدة حول البعض عن إصابتها بفيروس كورونا خاصة أنها قررت أرتداء الحجاب فجأة، وظهرت بشكل مغاير تماما عما تظهر عليه في المعتاد، ولكن حتى الأن لم تصرح فيفي عبده بشكل صريح حول إصابتها بكوفيد-19 أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيفي عبده بالحجاب تعلن توبتها وندمها وتطلب السماح وهى على فراش المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.