نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى تخفيضات الأجهزة الكهربائية والمنزلية من العيسائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة العيسائي من أهم الشركات الرائدة في بيع الأجهزة الكهربائية في المملكة السعودية، ويقدم المتجر الإلكتروني الخاص بها هذه الفترة عروض قوية وهامة على العديد من الأجهزة الكهربائية الهامة جداً التي يحتاج لها المنزل، لذلك إذا كنت تخطط للزواج قريبًا أو تجديد بعض أجهزة المنزل تعرف من خلال هذا المقال على أقوى تخفيضات الأجهزة الكهربائية والمنزلية من العيسائي، والتي يمكنك شراء منها ما تحتاج له عبر شبكة الإنترنت.

أقوى تخفيضات الأجهزة الكهربائية والمنزلية

يقدم متجر العيسائي عروض وخصومات وتخفيضات مميزة على مجموعة هامة من أجهزة المنزل الكهربائية مثل… غسالات الملابس، البوتاجازات، شاشات التلفزيون، والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ، والثلاجات وغيرها.

أقوى تخفيضات الأجهزة الكهربائية والمنزلية شاشات التلفزيون

تلفاز ماركة TCL مقاس 32 بوصة مع تقنية تقنية LED وضمان ثلاث سنوات بسعر 400 ريال بدلاً من 700 ريال، تلفزيون ماركة تي سي ال مقاس 40 بوصة LED FULL HD بسعر 649 ريال بدلاً من 1200 ريال، شاشة TCL مقاس 50 بوصة مع تقنية 4K UHD TV بسعر 1,352 ريال بدلاً 1499 ريال، تلفاز ماركة Panasonic سمارت مقاس 43 بوصة بسعر 820 ريال بدلاً من 1379 ريال، تلفاز smart ماركة باناسونيك مقاس 49 بوصة بسعر 950 ريال 1599 ريال.

عروض وتخفيضات غسالات الملابس

جلاية ملابس نظام امامي ماركة Panasonic يمكنها وزن 7 كيلو مع 12 برنامج بسعر 1300 ريال بدلاً من 1669 ريال، غسالة ملابس ماركة باناسونيك يمكنها حمل 8 كيلو غسيل بسعر 1400 ريال بدلاً من 1780 ريال، غسالة لتنظيف وتجفيف الملابس ماركة باناسونيك تحمل 10 كيلو غسيل بشاشة بنظام اللمس المتعدد بسعر 2,749 ريال بدلاً من 3549 ريال، غسالة اتوماتيك باناسونيك يمكنها تنظيف حتى وزن 12 كيلو غسيل و 8 كيلو تنشيف مع 16 برنامج بسعر 3,149 ريال بدلاً من 3999 ريال، غسالة لتنظيف وتنشيف الملابس ماركة TCL يمكنها حمل 7 كيلو بسعر 1200 ريال بدلاً من 1430 ريال، جلاية تنظيف ملابس ماركة تي سي ال يمكنها حمل 8 كيلو بسعر 1300 ريال بدلاً من 1550 ريال.

عروض وخصومات أجهزة المطبخ الكهربائية

جهاز لخلط وخفق الطعام ثلاث قطع ماركة Panasonic بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال، جهاز لتخزين وتبريد الماء ماركة باناسونيك مع ضمان عامين بسعر 549 بدلاً من 800، جهاز كهربائي للعصر 800 Watt بسعر 500 ريال بدلاً من 600، جهاز لغلي الماء باناسونيك وات بسعر 180 بدلاً من 219، فرن كهربائي simfer بسعر 140 ريال بدلاً من 180 ريال، غسالة للصحون ماركة Vestel خمس برامج بسعر 1100 بدلاً من 1799، مايكرويف سعة 42 لتر ماركة Panasonic بقوة 1800 وات بسعر 2499 بدلاً من 3000، جهاز لفرم اللحم باناسونيك 3500 وات بسعر 1599 ريال بدلاً من 1950 ريال،فريزر سطحي ماركة 14.40 قدم بسعر 1699 بدلاً من 2199 ريال.