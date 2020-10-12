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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض وتخفيضات مكتبة جرير على الشاشات والجوال عرض اليوم من جرير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات مكتبة جرير، يتم تقديم أفضل العروض والتخفيضات الهائلة على الهواتف الذكية والشاشات التلفزيونية الرقمية التي لا تتوفر في أي مكان بجانب وجود تخفيضات مميزة على الهواتف الذكية، بالإضافة الإمكانيات الكبيرة وعالية الجودة ويتم عمت كافة العروض الأسبوعية المتجددة للشواء ما يناسبك وما تحتاج إليه.
عروض وتخفيضات مكتبة جرير
تعتبر مكتبة جرير بالمملكة من أهم وأشهر المتاجر والمكتبات التي يوجد فيها العديد من لوازم الدراسة بجانب الأجهزة الإلكترونية والشاشات ويتواجد فيها أيضا الهواتف الذكية ماركات متنوعة، ويمكنكم اختيار ما يناسبكم وتقوم بتقديم أفضل العروض والأسعار للجميع بشكل دائم، وتقوم بعمل أفضل الخصومات على جميع المنتجات وبالتالي يمكنك أيضا الحصول على أي منتج ذات امكانيات كبيرة وعالية، وبأسعار مناسبة حيث يتم عمل عروض أسبوعية على كافة الهواتف الذكية والشاشات وسوف نعرض لكم كافة الأسعار.
عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والهواتف الذكية
أفضل عروض جرير السعودية الأسبوعية على الشاشات الذكية.
- شاشة هاير 75 بوصة، 4K الترا اتش دي، بسعر 4199 ريال سعودي.
- شاشة تي سي ال 75 بوصة، 4K الترا اتش دي، بسعر 14999 ريال سعودي.
- شاشة سكاي وورث 75 بوصة، 4K الترا اتش دي، بسعر 3699 ريال سعودي.
- شاشة هاير 65 بوصه، 4K الترا اتش دي، 4290 ريال سعودي.
- شاشة تي سي ال 75 بوصة، 4K الترا اتش دي، بسعر 3999 ريال سعودي.
- شاشة سكاي وورث 65 بوصه، 4K الترا اتش دي، بسعر 2399 ريال سعودي.
- شاشة سكاي وورث 65 بوصه، 4K الترا اتش دي، بسعر 2199 ريال سعودي.
- شاشة تي سي ال 65 بوصه، 4K الترا اتش دي، بسعر 2499 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل عروض وتخفيضات مكتبة جرير على الشاشات والجوال عرض اليوم من جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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