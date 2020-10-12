نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوفر عروض لولو السعودية الاسبوعية وتخفيضات على الشاشات والهواتف والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوفر عروض لولو السعودية الاسبوعية والتخفيضات على أسعار الشاشات التلفزيونية والشاشات سمارت تي في، وأقوى الخصومات عل أسعار الهواتف الذكية والجوالات، ويقدم لولو ماركت في السعودية العروض على الأجهزة الكهربائية التابعة لشركة أيكون، والتي تتمتع بإمكانيات تقنية عالية الجودة، وبأسعار مناسبة، ويمكنكم تصفح كافة الخصومات وعروض أسعار الشاشات والهواتف الذكية من سامسونج وهواوي وأونور شركات الهواتف الذكية الرائدة خلال الخمس سنوات الماضية، ولا زالت تحتل الصدارة في الوطن العربي وبشكل خاص داخل المملكة السعودية، لتصفح صور العروض في التالي.

اوفر عروض لولو السعودية الاسبوعية على أسعار الشاشات

شاشة أيكون، سمارت تي في، عالية الوضوح، 50 بوصة بسعر 999 ريال سعودي.

شاشة أيكون، سمارت تي في، عالية الوضوح، ال اي دي، 58 بوصة بسعر 1299 ريال سعودي.

شاشة أيكون، سمارت تي في، عالية الوضوح، ال اي دي، 65 بوصة بسعر 1849 ريال سعودي.

شاشة ايكون، سمارت تي في، عالية الوضوح، ال اي دي، 32 بوصة بسعر 439 ريال سعودي.

شاشة أيكون، سمارت تي في، عالية الوضوح، ال اي دي، 40 بوصة بسعر 639 ريال سعودي.

اوفر عروض لولو السعودية الاسبوعية على الإلكترونيات

مكبر صوت أيكون، بلوتوث، قابل للتنقل بسعر 369 ريال سعودي.

مكبر صوت أيكون، بلوتوث بسعر 119 ريال سعودي.

مجفف شعر ايكون بسعر 39 ريال سعودي.

كشاف ليد أيكون + مصباح طوارئ بسعر 79 ريال سعودي.

ساعة ذكية أيكون بسعر 49 ريال سعودي.

تابلت أيكون للأطفال، 7 بوصة + رباعي النواة بسعر 169 ريال سعودي.

اوفر عروض لولو السعودية الاسبوعية على الهواتف الذكية

هاتف سامسونج جالكسي ايه 01، بسعر 399 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي ايه 51، بسعر 999 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كيه 12 بسعر 599 ريال سعودي.

هاتف فيفو واي اس بسعر 449 ريال سعودي.

هاتف لينوفو ايه 7، 64 جيجابايت بسعر 399 ريال سعودي.

هاتف لينوفو ايه 7، 32 جيجا بايت بسعر 329 ريال سعودي.

هاتف أونور 10 أي، بسعر 799 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت على الشاشات التلفزيونية

شاشة SONY سمارت تي في، 4K اتش دي ار، 49 بوصة بسعر 2299 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

شاشة SONY سمارت تي في، 4K اتش دي ار، 65 بوصة بسعر 3499 بدلًا من 4999 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال سمارت تي في، 4K اتش دي ار، 70 بوصة بسعر 3099 بدلًا من 3899 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث سمارت تي في، 4K اتش دي ار، 55 بوصة بسعر 1549 بدلًا من 1999 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت الأسبوعية على الإلكترونيات

قرص تخزين خارجي من توشيبا 1 تيرا بسعر 204 بدلًا من 249 ريال سعودي.

طابعة حبر من إبسون 3×1 بسعر 494 بدلًا من 699 ريال سعودي.

آبل إير بودز بسعر 919 بدلًا من 1099 ريال سعودي.

إير بودز شاومي بلوتوث بسعر 85 بدلًا من 129 ريال سعودي.

قاعدة شاحن لاسلكي من بلكين بسعر 54 بدلًا من 87 ريال سعودي.

شاحن متنقل من هواوي 4000 أمبير بسعر 49 بدلًا من 104 ريال سعودي.

ميديا بوكس من شاومي بسعر 299 بدلًا من 374 ريال سعودي.

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