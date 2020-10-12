نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم اليوم السعودية مهرجان التخفيضات على السلع الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم السعودية على الخضروات والفواكه الطازجة تشمل الخيار الطازج لتحضير السلطة الشهية ب 2.75 ريال، وكيلو البرتقال المخصص لتحضير العصائر الفريش ب5.75 ريال، والموز ب 3.95 ريال، والتفاح ب 3.85 ريال تركي، وعرض اللحوم الطازجة من العثيم اليوم يشمل لحم مبرد ب 22.95 ريال، مفروم، وعجل بلدي ب 39.95 ريال خالى من العظم.

عروض العثيم اليوم السعودية مهرجان التخفيضات على السلع الطازجة

عرض البطاطا الحلوة التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة سواء كانت نيء أو مشوية أو مطهي ب 5.95 ريال+ كيلو مجانا، الفلفل الأخضر ب 6.75 ريال، تمر رطب لعشاق التمور سكري من تمارا ب12.95 ريال، برطمان 250 جم من الهيل ب 37.95 ريال، القهوة العربي ب32.95 ريال هرري.

عروض العثيم اليوم السعودية على الفواكة

فاكهة جريب فروت المخصصة لأصحاب الدايت ب5.95 ريال، والكيوي ب8.45 ريال، الليمون الفتنامي المستخدم في الطعام وأيضا في تحضير العصائر ب 5.45 ريال، ثوم شبك ب 3.95 ريال + 1 مجانا.

عروض العثيم اليوم سلع متنوعة

كيلو من المكسرات المشكل ب 22.95 ريال مملح، كيلو من جبن بالقشطة ب 14.50 ريال من شركة جرين لاند، حلاوة طحينية بالفستق لذيذة ومغذية من شركة هالى ب 11.50 ريال، جبن اسكندراني ب 14.50 ريال، علبة لبنه تركي ب 42.95 ريال، والطرشي ب 8.95 ريال، والمفوف أحمر اللون ب 3.95 ريال، والعدس المجروش ب 6.95 ريال.