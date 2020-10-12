تراند الفن: تهديد بقتل فنانة عربية شهيرة واغتصاب ابنتها بسبب«نكتة مهينة للإسلام»

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 أكتوبر 2020 03:54 مساءً - زعمت الفنانة المغربية المثيرة للجدل “لبنى أبيضار”، أنها تلقت تهديدات بقتلها واغتصاب ابنتها، بعد نشرها نكتة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتبرها البعض مسيئة للإسلام.
وقالت الفنانة المغربية، إنها تتعرض لتهديدات بالتصفية واغتصاب ابنتها، بسبب نشرها “نكتة” عبر حسابها المذكور.
وجاء في تدوينة “أبيضار”: “على نكتة عادية كنتعرض لهجوم خطير وتهديد بالقتل سواء عبر التلفون أو الإيميل أو الماسنجر”، قبل أن تتابع قائلة: “وراه فأفغاستان ولى إيران ولى اليمن أو مصر ميدروش هاد الحالة”.
وشددت بطلة فيلم “الزين التي فيك” المثير للجدل: “كنعيش إرهاب نفسي خطير على حاجة مدرتهاش، ومول هاد النمرة نشرتها حنت كيحلف يغتاصب ليا بنتي زعما الى تعدا عليها راه نصف دينوا”.
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